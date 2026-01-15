Karadeniz’de petrol ve gaz hamlesi! Bakan Bayraktar sondaj için yeni noktayı açıkladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ayder Forumu, 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' temasıyla gerçekleştirildi. Uluslararası katılımın yoğun olduğu organizasyona; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, belediye başkanları, kurum amirleri, yerli ve yabancı basın mensupları ile uluslararası temsilciler katıldı.Toplantıda konuşan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de Rize açıklarında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere hidrokarbon kaynağı arayacaklarını söyledi.Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, forumda yaptığı konuşmada küresel enerji adaletsizliğine dikkat çekti. Bayraktar, 'Enerjinin çatışmaların kaynağı olduğu bir dünyada yaşıyoruz ancak böyle olmaması gerekiyor. Enerji adaletin bir parçası olmalı ve adaletli dağıtılmalıdır. Dünyada bugün 700 milyon insanın elektriğe erişimi yok. Elektriksiz bir hayatı bir düşünün. 2 milyar üzerinde insan hala geleneksel pişirme yöntemleriyle enerji ihtiyacını karşılıyor. Dünyada adaletsiz bir enerji dağılımı var' dedi.Enerji güvenliği konusuna vurgu yapan Bakan Bayraktar, jeopolitik gerilimlerin yoğun olduğu dönemde ülkelerin enerji politikalarını şekillendirdiğini belirtti: 'Dünya çok muazzam ölçüde bir elektrikleşmeye gidiyor. Dijitalleşme fenomeniyle birlikte her şey elektrikli hale geliyor ve elektrik talebi sürekli artıyor. Enerji zengini ülkeler, enerjilerini satabilecekleri piyasaları ve lojistik güzergahların güvenliğini sağlama konusunda büyük gayret gösteriyor' ifadelerini kullandı.Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu: 'Türkiye'nin son 20 yılda elektrik ve doğal gaz talebi üç kat arttı. 2050'li yıllarda elektrik talebi en az üç kat daha artacak. Türkiye mutlak suretle petrol ve doğal gazını arayan, bulan bir ülke olacak. 2016 yılından sonra Akdeniz ve Karadeniz'de kararlı arama çalışmalarına başladık.'Karadeniz doğal gaz keşfi konusunda müjdeli haberler veren Bayraktar, '2026'da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz 2 katına çıkacak. Osmangazi üretim platformumuzla 8 milyon haneye yetecek doğal gazı kendimiz üretmiş olacağız. Türkiye dünyada derin deniz filosu olarak dördüncü büyük filoya sahip ülke haline geldi' dedi.Karadeniz'de sondaj çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapan Bakan Bayraktar, 'Karadeniz'de altı yeni keşif sondajı yapacağız. Bunlardan bir tanesi Rize Çayeli açıklarında olacak. Yaklaşık bin 500 metre su derinliğinde, deniz tabanından 2 bin 500 ila 3 bin metre daha kazıp, 4 bin ila 4 bin 500 metrede hidrokarbon kaynağını arayacağız. 2026 yılında bu sondajı gerçekleştireceğiz' diye konuştu.Terörsüz Türkiye'nin ekonomik etkisine değinen Bakan Bayraktar, Gabar petrol sahası örneğini paylaştı: 'Terörden arınan bölgelere mühendislerimizi, ekipmanlarımızı gönderdik. Şırnak Gabar'da milyonlarca yıldır orada duran petrolü çıkarmak nasip oldu. Dağlarda 3 bin 600 genç çalışıyor, yüzde 80'i o bölgeden. Terörsüz Türkiye'nin ne kadar önemli bir ekonomik ve sosyal etkisi olacağını göstermiş olduk' dedi.Öte yandan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, filoya katılan iki yeni sondaj gemisinden birinin, petrol varlığı tespit edilen Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında sondaj yapmasını beklediklerini söyledi.Dönmez, süreci şu sözlerle anlattı:'Sonra ekibi gönderdim numune almak için. Numunelerin sonuçları olumlu. Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Sakarya gaz sahasındaki programımız çok yoğun olduğu için o tarihlerde sondajı gönderememiştik. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa sürede sondajı yapar. Başta Rizelilerin sonra Türkiye'nin dört gözle beklediği petrole kavuşmuş oluruz.'