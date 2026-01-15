Merkez Bankası Rekora Yaklaştı!
TCMB rezervleri rekor seviyeye çok yakın seyrediyor. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Resmi rezerv varlıkları yüzde 3,7 artışla 196 milyar 75 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında 6 milyar 985 milyon dolar artarak 196 milyar 75 milyon dolara yükseldi.
Böylece TCMB rezervleri 198,4 milyar dolar olan tarihi seviyesine yaklaşmış oldu.
BRÜT REZERVLER
Buna göre, 9 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 783 milyon artarak 79 milyar 347 milyon dolara yükseldi.
Brüt döviz rezervleri, 2 Ocak'ta 74 milyar 564 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 202 milyon dolar yükselişle 114 milyar 526 milyon dolardan 116 milyar 728 milyon dolara ulaştı.
TOPLAM REZERVLERİ
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolar artışla 189 milyar 90 milyon dolardan 196 milyar 75 milyon dolara çıktı.