Temassız Ödeme Limiti Arttı!

Bankacılık sektöründe milyonlarca kart sahibini yakından ilgilendiren önemli değişiklik bugün itibarıyla hayata geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararla, alışverişlerde büyük kolaylık sağlayan temassız ödeme limiti güncellendi. Artık kart kullanıcıları, daha yüksek tutarlı harcamalarını şifre girmeden hızlıca yapabilecek.BDDK'nın bankalara ilettiği yeni düzenlemeye göre, daha önce 1 Temmuz 2024 tarihinde 1500 TL olarak belirlenen şifresiz işlem limiti, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yeniden artırıldı. 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, temassız kartlar ve mobil cihazlarla yapılan ödemelerde şifresiz işlem üst limiti 2500 TL‘ye yükseltildi.Yapılan bu güncelleme ile birlikte tüketiciler, market, restoran veya mağaza alışverişlerinde 2500 TL'ye kadar olan ödemelerini POS cihazına şifre (PIN) girmelerine gerek kalmadan tamamlayabilecek. Bu değişiklik, kasalardaki işlem sürelerini kısaltmayı ve ödeme süreçlerini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni limit, hem fiziksel temassız kartlar hem de NFC özellikli mobil ödeme yöntemleri için geçerli olacak.