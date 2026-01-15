MSB'den Hudut Açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılan toplantıda önemli başlıklara yer verildi.İran'da devam eden protestolar ve hareketliliğe ilişkin açıklama yapıldı.Hudut güvenliği ve alınan tedbirleri aktaran MSB, İHA, SİHA, İKU sistemlerinin 24 saat kesintisiz gözlem yaptığı belirtildi.İran hudut hattında 553 km'lik hendek kazma faaliyetlerinin tamamlandığını duyuran 'MSB, hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır.' ifadelerini kullandı.Açıklamada şu sözler kullanıldı:560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır.Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır.İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km'lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır.Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir.Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır.Sınırlarımıza yönelik şu anda bir 'kitlesel bir göç' tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir.Bakanlık açıklamasında Suriye'deki son duruma dair şu ifadelere yer verildi:Suriye'deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir.Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır.Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.