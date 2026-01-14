Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.
Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Karan, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.