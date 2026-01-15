Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sınırda!

Suriye ordusunun, Halep'te gerçekleştirdiği operasyon ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG kentten çıkartıldı.Operasyonun ardından Suriye'de yaşanan gergin hava sürerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis ve Gaziantep'te birlikleri denetledi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep Karkamış'ta bulunan Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Ahmed Şara başkanlığındaki yeni hükümet, ülkedeki silahlı grupları devlet çatısı altında birleştirmeyi öncelikli hedef haline getirdi.Bu kapsamda, ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan 10 Mart mutabakatı imzalandı.Mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarını Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.Şam yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatında tanıdığı sürenin dolmasının ardından askeri entegrasyon müzakereleri askıya alındı.Bunun üzerine örgüt mensuplarının Halep'teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası, Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı.Gerçekleştirlen operasyon kapsamında terör örgütü SDG, Halep'ten çıkartıldı.Öte yandan geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yapılan açıklamada; 'Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir.' ifadesi kullanılmıştı.