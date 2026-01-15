Trump İran'a müdahaleyi askıya aldı! Batı basınında dikkat çeken analiz

ABD merkezli Bloomberg'e göre ABD Başkanı Donald Trump, 'karşı taraf' kaynaklarından Tahran hükümetinin protestocuları öldürmeyi durduracağına dair güvence aldığını söyledi ve bu nedenle şimdilik İran'a saldırmayı erteleyebileceğini belirtti.Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yapan Trump, 'İran'daki cinayetlerin durdurulduğu söylendi' dedi. Askeri harekatın gündemden kaldırılıp kaldırılmadığı sorulduğunda Trump, 'durumu izleyeceğini' ve 'sürecin nasıl gelişeceğini göreceğini' söyledi. Trump, 'Ancak, neler olup bittiğini bilen kişilerden çok iyi, çok iyi bir açıklama aldık' dedi.Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın bölge ülkelerine ABD'nin İran'a saldırması durumunda bu ülkelerde bulunan Amerikan üslerinin vurulacağı mesajını ilettiğini belirtti. Habere göre yetkili, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye kadar birçok ülkenin bu uyarıdan haberdar edildiğini söyledi.Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın bölge ülkelerine ABD'nin İran'a saldırması durumunda bu ülkelerde bulunan Amerikan üslerinin vurulacağı mesajını ilettiğini belirtti. Habere göre yetkili, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye kadar birçok ülkenin bu uyarıdan haberdar edildiğini söyledi.Haberde bir ABD'li yetkilinin, ABD'nin Orta Doğu'daki kilit üslerinden bazı personelin geçici olarak geri çekildiğini doğruladığı ifade edildi.Reuters'a konuşan bir Batılı askeri yetkili ise, 'Tüm işaretler bir ABD saldırısının yakın olabileceğine işaret ediyor; ancak bu yönetim belirsizliği stratejinin bir parçası olarak kullanıyor,' değerlendirmesinde bulundu.Habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada krize ilişkin 'bekle-gör' yaklaşımı benimsediklerini ima ettiği belirtildi. Trump, İran'daki protestolara yönelik baskılarda ölümlerin azaldığı yönünde bilgi aldığını ve şu aşamada geniş çaplı infaz planı olduğuna inanmadığını söyledi. Bilgilerin kaynağını ise 'karşı taraftaki çok önemli kaynaklar' olarak tanımladı.Haberde, Katar'ın Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olan El-Udeyd Hava Üssü'ndeki personel azaltımının mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak yapıldığı vurgulandı.The I Paper gazetesi, İngiltere'nin de Katar'daki bir hava üssünden bazı personelini çektiğini bildirdi. İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.İRAN, BÖLGE ÜLKELERİNDEN ABD SALDIRISINI ÖNLEMELERİNİ İSTİYORTrump, günlerdir İran'a müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump, CBS News'e verdiği röportajda İran'ın protestocuları idam etmesi halinde 'çok güçlü bir eylem' sözü verdi. Ayrıca İranlılara protestoları sürdürmeleri ve kurumları ele geçirmeleri çağrısında bulunarak 'yardım yolda' dedi.Haberde, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir İranlı yetkilinin, Tahran'ın bölgedeki ABD müttefiklerinden Washington'un İran'a saldırmasını engellemelerini istediğini söylediği belirtildi. Yetkili ayrıca ABD'nin İran'ı hedef alması durumunda Suudi Arabistan ve BAE'den Türkiye'ye kadar bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerinin vurulacağını belirtti.Bir Batılı yetkili, Reuters'a yaptığı değerlendirmede İran'daki huzursuzluğun boyutuna rağmen hükümetin kısa vadede çöküşün eşiğinde görünmediğini söyledi.Yetkiliye göre yönetim hâlâ kontrolü elinde tutuyor ve kamuoyu desteğini göstermek amacıyla kitlesel cenaze törenleri ve miting görüntüleri yayımlıyor.İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.