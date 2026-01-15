Bugün yürürlüğe girdi! Kartla ödemelerde yeni dönem

Kart ve mobil cihazlar üzerinden yapılan temassız ödemelerde önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Yapılan düzenleme kapsamında, şifre girilmeden gerçekleştirilebilen temassız işlem limiti bugünden itibaren artırıldı.

Kart ve mobil cihazlarla gerçekleştirilen temassız ödemelerde şifre girilmeden yapılabilecek işlem tutarında değişikliğe gidildi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara iletilen yeni düzenleme kapsamında, temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2 bin 500 liraya yükseltildi.Daha önce 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellenerek 1.500 liraya çıkarılan limit, aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından yeniden artırılmış oldu.Türkiye'de temassız ödeme alışkanlığı hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Kasım 2025 verileri, kartlı ödemelerde temassız yöntemin artık baskın hale geldiğini ortaya koydu.Buna göre, temassız ödeme adedi geçen yıla kıyasla yüzde 15 artarak 1 milyar 162 milyonun üzerine çıktı.Aynı dönemde temassız ödeme hacmi yüzde 56 artışla 723,3 milyar liraya ulaştı. Kasım ayında yapılan mağaza içi kartlı harcamalarda, her 5 ödemenin 4'ünün temassız olarak gerçekleştirilmesi, bu yöntemin günlük hayatta ne denli yaygınlaştığını gözler önüne serdi.