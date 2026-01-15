O Telefon Şapkadan Tavşan Çıkarıyor!

Galaxy S26 Ultra özellikleri hakkında ilk somut bilgiler sızdırılmaya başlandı. Henüz resmi duyuruya bir aydan fazla bir süre olmasına rağmen, ortaya çıkan yeni detaylar, Samsung'un özellikle mobil fotoğrafçılık ve performans konularında sınırları zorlamaya hazırlandığını gösteriyor. Sızıntılar, cihazın kamera donanımında yapılacak devrim niteliğindeki iyileştirmelere ve en üst düzey bellek yapılandırmasına işaret ediyor.Gelen son bilgilere göre Samsung, Galaxy S26 Ultra modelinde kamera yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Sızıntıların merkezinde, cihazın ana ve telefoto kameralarında yapılacak önemli donanımsal güncellemeler yer alıyor. Bu güncellemeler, yalnızca kağıt üzerinde kalan rakamlardan ibaret değil; doğrudan kullanıcı deneyimini etkileyecek ve özellikle zorlu ışık koşullarında fark yaratacak cinsten.En dikkat çekici sızıntı, Galaxy S26 Ultra'nın 200 megapiksellik ana kamerasının F1.4 gibi rekor bir diyafram açıklığına sahip olacağı yönünde. Mobil fotoğrafçılıkla ilgilenenler için bu değer oldukça anlamlı. Diyafram açıklığı (F değeri), kameranın sensörüne ne kadar ışık düşeceğini belirler. F değeri ne kadar düşük olursa, sensöre o kadar fazla ışık ulaşır.Bu durum, özellikle gece çekimlerinde veya düşük ışıklı ortamlarda daha parlak, daha net ve daha az kumlanma (noise) içeren fotoğraflar çekilmesini sağlar. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir önceki model olan Galaxy S25 Ultra'nın ana kamerasının F1.7 diyafram değerine sahip olduğu biliniyor. F1.7'den F1.4'e geçiş, sensöre ulaşan ışık miktarında ciddi bir artış anlamına geliyor ve bu da S26 Ultra'yı düşük ışık performansında rakipsiz kılabilir.Bununla birlikte, iyileştirmeler sadece ana kamera ile sınırlı kalmıyor. Sızıntılara göre, cihazın 50 megapiksellik telefoto kamerasının diyafram açıklığı da F3.4'ten F2.9'a yükseltilecek. Bu gelişme, zoom yapıldığında çekilen fotoğrafların kalitesini doğrudan etkileyecek. Daha geniş diyafram sayesinde, uzak mesafedeki nesneler daha aydınlık ve detaylı bir şekilde yakalanabilecek. Bu, özellikle konser, spor müsabakası gibi uzaktan çekim yapılması gereken anlarda büyük bir avantaj sağlayacaktır.Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın sadece bir kamera telefonu olmasını istemiyor; aynı zamanda bir performans canavarı olmasını hedefliyor. Bu doğrultuda sızdırılan bellek ve depolama seçenekleri, en zorlu kullanıcıları bile memnun edecek düzeyde. Gelen bilgilere göre, cihazın en üst düzey versiyonu 16GB RAM ve 1TB dahili depolama alanı ile gelecek.Günümüzün karmaşık uygulamaları, yüksek çözünürlüklü oyunları ve yapay zeka destekli özellikleri düşünüldüğünde, 16GB RAM'in önemi daha da artıyor. Bu yüksek bellek kapasitesi, onlarca uygulamayı aynı anda sorunsuzca çalıştırmayı, uygulamalar arasında anlık geçişler yapmayı ve Galaxy AI gibi gelişmiş yapay zeka özelliklerinin çok daha akıcı çalışmasını mümkün kılacaktır. Ayrıca, teknoloji sektöründe zaman zaman yaşanan RAM kıtlığına rağmen Samsung'un bu seçeneği sunmaya devam etmesi, Ultra modeline verdiği önemi ve kullanıcılarına en iyisini sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor.1TB depolama alanı ise özellikle 8K video çekenler, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar arşivleyenler ve büyük boyutlu dosyalarla çalışan profesyoneller için vazgeçilmez bir özellik. Bu sayede kullanıcılar, harici bir depolama birimine ihtiyaç duymadan tüm verilerini yanlarında taşıyabilecekler.Henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Galaxy S26 serisinin 26 Şubat'ta düzenlenecek bir Unpacked etkinliğiyle tanıtılması bekleniyor. Ön siparişlerin tanıtımın hemen ardından başlaması ve cihazların 11 Mart gibi raflardaki yerini alması öngörülüyor. Sızdırılan bu özellikler, Samsung'un 2026 yılına damga vuracak ve mobil teknoloji pazarındaki liderliğini pekiştirecek bir cihaz hazırladığının en güçlü kanıtı niteliğinde.