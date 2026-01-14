Avrupalı yetkililerden çarpıcı iddia! 'ABD, İran'a 24 saat içerisinde askeri müdahale başlatabilir'

Reuters'in haberine göre, Avrupalı yetkililer ABD'nin İran'a düzenleyeceği askeri müdahalenin 24 saat içerisinde başlayabileceğini ifade etti.TRUMP: ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLUYORABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde Detroit Ekonomi Kulübü'ndeki konuşmasının ardından Washington'a dönüşü sırasında Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerine sorularını cevapladı. Trump, İran'da yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel istihbarat raporlarını beklediklerini ve Beyaz Saray'da bu doğrultuda acil değerlendirmeler yapılacağını söyledi.Trump, İran'daki protestolara yönelik sert müdahalelere dikkat çekerek, 'Şimdi Beyaz Saray'a dönüyorum, İran'da olup biten tüm duruma bakacağız. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor' dedi. İran'daki can kayıplarına ilişkin henüz net rakamlar olmadığını vurgulayan Trump, 'Ölüm olaylarıyla ilgili doğru rakamları alacağız. Yaklaşık 20 dakikam var. Çok yakında öğreneceğim ve ona göre hareket edeceğiz' ifadelerini kullandı.ABD HAVA SALDIRILARI SORUSU: 'ASLA BİLEMEZSİNİZ'Trump'a ABD'nin muhtemel hava saldırılarının protestocuları koruyup koruyamayacağı soruldu. Trump bu soruya, 'Asla bilemezsiniz, değil mi? Asla bilemezsiniz. Şimdiye kadar benim sicilim mükemmeldi, ama yine de asla bilemezsiniz' cevabını verdi. Rusya'nın İran konusunda askeri mi yoksa siber mi bir adım atacağı sorusuna ise Trump, 'Bunu size söyleyemem. Ne olacağını tam olarak biliyorum, ama bir karar vermemiz gerekiyor' dedi.'İRAN YÖNETİMİ İNSANLIK GÖSTERMELİ'Trump, İran'a doğrudan bir mesaj göndererek, 'İnsanlık göstermeleri gerekiyor. Büyük bir sorunları var. Umarım insanları öldürmezler. Bana göre çok kötü davranıyorlar, ama bu henüz doğrulanmadı' ifadelerini kullandı. İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlıklarına saldırması halinde misilleme yapacağı açıklamasına da değinen Trump, 'İran, en son nükleer kapasitesiyle onu havaya uçurduğumu söyledi, ki artık o kapasiteye sahip değiller. En son seferinde de daha iyi davranmaları gerektiğini söylediler' dedi.'ABD ASKERLERİ İRAN'A GÖNDERİLECEK Mİ'Bir muhabirin, 'İran'a ABD askerleri göndermeyeceğinize söz veriyor musunuz?' sorusuna ise Trump net bir cevap vermedi. Trump, 'Neden size bunu söyleyeyim? Bir muhabirle askeri strateji konuşmam' dedi. Trump ayrıca müttefiklerle yapılan temaslara ilişkin, 'İranlıların bana ne söylediğini açıklamam' diyerek diplomatik görüşmelerin içeriğine girmedi.'İRAN HALKI ÖZGÜRLÜĞÜ HAK EDİYOR'Trump, İran'da demokrasi isteyip istemediği yönündeki soruya, 'Biz insanların öldürülmesini istemiyoruz. Bu insanlar için biraz özgürlük görmek istiyoruz. Uzun zamandır cehennemde yaşıyorlar. İran eskiden harika bir ülkeydi. İnsanları harikaydı, liderleri bile iyiydi. Şimdi ise cehennemde yaşıyorlar' cevabını verdi. İran yönetiminin protestoculara yönelik sert müdahalesini Venezuela ile karşılaştıran Trump, 'Sadece birkaç gün oldu ve protestocuları öldürmeye devam ediyorlar. Bana karşı gelmediler, ama çok sayıda insanı öldürüyorlar gibi görünüyor. Ancak bu henüz doğrulanmadı, çok yakında öğreneceğim' dedi.İRAN'DAKİ GÖSTERİLERİran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu. İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.