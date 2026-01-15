Ukrayna'da Askeri Kriz!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yıllardır sürüyor...Ukrayna ordusu, sayıca ve mühimmatça kendisinden çok daha üstün bir düşmana karşı yıllardır süren yıpratıcı savaşın etkisiyle personel tedariki konusunda ciddi zorluklar yaşıyor.Gelecek hafta 35 yaşına girecek olan ve Ukrayna tarihinin en genç Savunma Bakanı unvanını alan Mykhailo Fedorov, daha önce Dijital Dönüşüm Bakanı olarak ülkenin başarılı insansız hava aracı (İHA) projelerini yönetmişti.Parlamentodaki oylama öncesi yaptığı konuşmada Fedorov, personel sorunlarının teknolojik ilerlemeyi her zamankinden daha kritik hale getirdiğini vurguladı.Federov, 'Daha fazla robot daha az kayıp, daha fazla teknoloji daha az ölüm demektir. Ukraynalı kahramanların hayatı en yüksek değerdir.' dedi.Fedorov, şu anda Ukrayna'da 500 şirketin İHA, 200 işletmenin sinyal bozucu ekipman ve 20'den fazla özel firmanın füze üretimi yaptığını belirterek, ordunun teknolojik bileşenini güçlendirmenin temel önceliği olacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Fedorov ile yaptığı görüşmenin ardından ülkenin seferberlik sürecinde 'daha geniş kapsamlı değişikliklere' ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Ukrayna yasalarına göre 18-60 yaş arası tüm erkeklerin askeri kayıt yaptırması zorunlu olsa da sadece 25-60 yaş arasındakiler fiilen silah altına alınabiliyor.Sıkıyönetim kapsamında 23-60 yaş arası erkeklerin yurt dışına çıkışı yasak olsa da on binlerce kişinin yasa dışı yollarla ülkeden kaçtığı biliniyor.Fedorov, görevi Başbakan Yardımcılığı ve Enerji Bakanlığına getirilen Denys Shmyhal'den devraldı.Zelensky, yeni bakanın savunma sanayindeki özel girişimleri destekleyerek orduyu modernize etme yeteneğine güvendiğini dile getirdi.