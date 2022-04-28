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CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek

İzmir'de Tunç Soyer'in vukuatları bitmek bilmiyor. Göreve geldikten sonra belediyede ciddi bir HDP’li kadrolaşmaya giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Grand Plaza’da maaş bağladığı KHK’lı Prof. Ayşen Uysal’a Paris’te yaşamasına rağmen maaş ödemeye devam ettiği ortaya çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden maaş alan Prof. Dr. Ayşen Uysal, sempozyum için kente gelecek. Uysal’ın yanı sıra 5 arkadaşını da konuşmacı olarak davet eden Büyükşehir, özel olarak ağırlayacağı misafirlerinin tüm masraflarını karşılayacağı ortaya çıktı.

CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
Ekleme: 28.04.2022 - 10:00 Güncelleme: 28.04.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın büyük bölümünü Paris'te geçirmesine rağmen Grand Plaza şirketinden maaş ödediği sözde Barış Bildirisi imzacısı olan KHK'lı Prof. Dr. Ayşen Uysal'la ilgili yine çok konuşulacak bir adım attı.

CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek

En son Uysal'a maaş ödemeye devam etmek için şirketteki görev süresini Nisan 2023'e kadar uzatan Başkan Tunç Soyer, şimdi de Uysal'ın Paris'ten arkadaşlarını İzmir'de özel olarak ağırlayacak.

PKK'LI PROF'A PARA AKIYOR
Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından Prof. Dr. Ayşen Uysal öncülüğünde 11- 12 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek 'Kent, Mekân ve Toplumsal Eşitsizlikler Sempozyumu'na Uysal'la birlikte Paris'ten biri sözde Barış Bildirisi destekçisi olan 5 öğretim üyesi de konuşmacı olarak katılacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak ve Başkan Tunç Soyer'in açılış konuşmasıyla başlayacak sempozyumun bilimsel açılışını Sciences Po Paris Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde görev yapan Prof. Dr. Uysal gerçekleştirecek.

Sempozyumda Paris Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sylvie Tissot, Prof. Dr. Yasmine Siblot, Doç. Dr. Pierre Gilbert, Doç. Dr. Audrey Mariette ve Doç. Dr. Laure Pitti de konuşma yapacak.

CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek

Büyükşehir Belediyesi, bu 5 ismin gidiş dönüş uçak masraflarını ve İzmir'deki otellerde 2 günlük konaklamalarını bütçesinden karşılayacak. Bu arada Paris'ten gelecek akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Yasmine Siblot'un daha önce Ayşen Uysal ve diğer imzacı akademisyenlerin kamudan ihracına neden olan sözde Barış Bildirisi'ne yurt dışından destek veren isimlerden biri olduğu da anlaşıldı.

CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek

EŞİTSİZLİKLER ELE ALINACAKMIŞ
Bu arada sempozyumda Prof. Uysal gibi Büyükşehir'den maaş alan KHK'lı Prof. Dr. Melek Göregenli de bir konuşma yapacak. Akdeniz Akademesi'nin web sitesinde sempozyumun konusu için 'Kentlerde toplumsal eşitsizlikler yaratan süreçler nelerdir? Yerel yönetimler, bu tür ayrışmaları törpülemek ve hatta ortadan kaldırmak için ne gibi politikalar üretmeli?

Ortak yaşam alanları yaratmak mümkün mü? Toplumsal ve mekânsal olarak ayrışmış bir kentte yerel yönetimlerin hizmet politikaları nasıl şekillenmeli? Sempozyum bu ve benzeri sorulara yapılan saha çalışmalarından hareketle yanıtlar aramayı ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir' ifadeleri yer aldı.
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