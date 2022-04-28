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Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!

Külliye’de önceki akşam verilen iftara katılan azınlık temsilcileri duygularını anlattı. Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, "Bizi bu kadar önemseyen, bize sahip çıkan ve bu yoğun gündeminde 3-4 saatini ayıran başka bir lider görmedik." dedi. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ise, "Sayın Cumhurbaşkanı gerçek bir halk adamı. Merhametini, hassas kalbi duygularını hissettik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
Ekleme: 28.04.2022 - 09:07 Güncelleme: 28.04.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam dini azınlık temsilcileriyle Külliye'deki iftarda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da yer aldığı iftar programına katılan azınlık temsilcileri izlenimlerini anlattı.

Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, 'Resmilik yoktu, adeta samimi, mütevazı ve çok sıcak bir ev ortamı vardı.' dedi.

SÜRYANİ KADIM VAKFI BAŞKANI SAİT SUSİN: Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır yükün altındayken, bu denli devletin ve ülkenin her sorunuyla ilgilenirken, mesaisi bu kadar yoğun iken devletin üst kademesi ile bizlere 3-4 saatini ayırdı. Bu, çok ama çok değerli. Biz 20 yıl boyunca daha önce hiç görmediğimiz derecede azınlıkları önemseyen ve onlara sahip çıkan birini gördük.

Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!

Müzik ve edebiyat konularında da konuştuk. Sorunları olanlar bunları dilediğince aktarma fırsatı buldu. Resmilik yoktu, adeta samimi, mütevazı ve çok sıcak bir ev ortamı vardı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, tek tek elimizi sıktı, halimizi hatırımızı sordu. Diyanet işleri Başkanı, İçişleri Bakanı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Sözcüsü de bizlerle içten sohbet ettiler.

ERMENİ VAKIFLAR BİRLİĞİ BAŞKANI BEDROS ŞİRİNOĞLU: Bu yılki iftar bambaşkaydı
gerçekten. Sanki bir baba etrafına çocuklarını almış, samimi havada, sıcak bakışı, güleç yüzü ve sıcak yüzüyle ağırladı bizi. Allah razı olsun, kendisine şükranlarımızı sunduk. Olağanüstü bir gündü. Bizi onurlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanı gerçek bir halk adamı. Merhametini, hassas kalbi duygularını hissettik. Beyefendi azınlıklara daha önce yapılmayan ne varsa her imkânı sağladı.

Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!

Bugüne kadar kendilerinin bize yönelik sıcak yaklaşımı hep aynı şekilde devam etti. Yüce gönüllü bir insan... Devlet büyüklerimiz de çok ilgilendiler bizimle. Söylediğimiz her kelimeyi can kulağıyla dinlediler, durumumuzu, ihtiyaçlarımızı sordular. İbrahim Bey (Kalın) yanıma yaklaştığında ilk sorusu 'Sağlık kontrollerini yaptırıyor musun?' oldu. Azınlıklar, Cumhurbaşkanımızın döneminde fazlasıyla sahiplenildi, ilgi gördü.
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Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
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