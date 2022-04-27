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Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Moskova'dan kaçtı: Ukrayna cephesinde savaşa katıldı

Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev, Rus ordusuna karşı savaşmak için Ukrayna'ya kaçtı. Rus geçmişini silmek ve savaşı kazanana kadar Ukrayna'da kalmak istediğini belirten 50 yaşındaki adam Rus oligarkların peş peşe ölümleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Moskova'dan kaçtı: Ukrayna cephesinde savaşa katıldı
Ekleme: 27.04.2022 - 19:09 Güncelleme: 27.04.2022 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Moskova'dan kaçtı: Ukrayna cephesinde savaşa katıldı
Rus enerji devi Gazprom'un yan kuruluşu olan ve Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev, Rus ordusuna karşı savaşa katılmak için Rusya'dan anavatanı Ukrayna'ya kaçtı.

The Insider'a konuşan Ukrayna doğumlu Volobuev, 2 Mart'ta Rusya'dan ayrıldığını ve Ukrayna güçlerine katıldığını ifade etti.

Volobuev kararını 'Rusya'nın tarafında olup, doğduğum yerlerin bombalanmasını izleyemezdim. Ruslar babamı, tanıdıklarımı, arkadaşlarımı öldürüyor. Babam 1 ay boyunca soğuk bir bodrum katına sığınmak zorunda kaldı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utanıyordu' diyerek açıkladı.

50 yaşındaki Volobuev, Gazprombank'ın Halkla İlişkiler ekibinin bir parçası olduğunu, 33 yıllık kariyerini geride bıraktığını belirtti ve 'Rusya'dan kimse ayrıldığımı bilmiyordu' diye ekledi.

'Rusya'nın anavatanıma yaptıklarını kenardan izleyemedim'
The Insider'a konuşan 50 yaşındaki adam 20 yıl boyunca Rusya'da yaşadığını belirterek “Artık orada kalamazdım. Ben Ukrayna vatandaşıyım, Oktyrka'da doğdum. Rusya'nın anavatanıma neler yaptığını kenardan izleyemedim” dedi.

'Oligarkların ölümü intihar değil'
Volobuev ayrıca eski Gazprombank yöneticisi Vladislav Avaev ve eski enerji devi Novatek'in üst düzey yöneticisi Sergei Protosenya'nın peş peşe cinayet-intiharlarıyla ilgili resmi açıklamaları da sorguladığını belirtti.

Volobuev, Liga.net'e verdiği demeçte, 'Bunların intihar olduğuna inanmıyorum' dedi ve Avaev'in ölümünün 'çok fazla şey biliyor olabileceği için sahnelenmiş olabileceğini' sözlerine ekledi.

Rusya'yı terk eden isimler
Moscow Times'ın haberine göre savaş sırasında Rusya'yı terk ettiği bilinen diğer üst düzey yöneticiler ve yetkililer arasında Sberbank yönetim kurulu birinci başkan yardımcısı Lev Khasis, Anatoly Chubais ve Aeroflot CEO yardımcısı Andrei Panov yer alıyor.

Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Moskova'dan kaçtı: Ukrayna cephesinde savaşa katıldı
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