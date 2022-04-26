Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Pilot Furkan Otkum’un dayısı açıkladı!

Bursa'da, dün uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Furkan Otkum'un Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.BURSA'DA ÖLEN PİLOTUN DAYISI KONUŞTURamazan Bayramı sonrası kız arkadaşı ile nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen Furkan Otkum'un dayısı Ahmet Polat, yeğeninin çok iyi bir pilot olduğunu söyledi.Polat, 'Furkan pilotluk hayaliyle birlikte pilotluğu özümsemiş biriydi. Furkan bu işin biçilmiş kaftanıydı; çok uzun saatler uçmuş, maalesef bu şirketin mesailerine maruz kalmış bir pilottu. Hocalarımız bir pilotun kaç saat uçabileceğini daha doğru söyleyebilirler. Şirketin bir envanterinin olduğu ve bu envanterde kaç tane uçağı olduğu ve bu uçakların kaç model oldukları çok rahat gözükebilir. Bunu yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum. Yani bu insanlar bizim tepemizde uçuyorlar. Bizim canımız gitti ama başka canlar gitmesini istemiyoruz. Bu uçakları kimler denetliyor, kimler kontrol ediyor? Bu denetleme raporlarını nereden bulabiliriz? Furkan'ın çalıştığı mesai saatine bakılırsa neden düştüğü ya da Furkan'ın neden düşürüldüğü ortaya çıkacaktır, diye düşünüyorum. Furkan çok başarılıydı, çok uçuş tecrübesi bulunan, sevilen, herkesin onunla çalışmak istediği biriydi. Ben şirketi suçlamıyorum. Duyduğumu söylüyorum. Bu uçak İzmir'e gidiyor. Bursa'ya dönüşte Furkan'a veriliyor ve eğitim uçuşuna başlatılıyor. Niye şu an burada şirket yetkilileri yok?' diye konuştu.Öte yandan bugün uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, '25 Nisan 2022 tarihi yerel saatle 15.00 sularında Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na seyrüsefer düzenlemek amacıyla kalkış yapan TC-UPT tescilli hava aracımız, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kırıma uğramıştır. Kaza sonrasında ilk önceliğimiz arama ve kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde hava aracımıza ulaşıp, uçuş ekibimizin sağlık durumları ile alakalı bilgi edinmek olmuştur. Ne yazık ki pilotlarımız Murat Avşar ve Furkan Otkum, meydana gelen elim hadisede vefat etmiştir.Acımız çok büyük. Bu zorlu süreç bizler kadar vefat eden pilotlarımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Bu elim kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılması konusunda hava aracı, motor, pervane üreticileri, emniyet güçleri, ulaşım emniyeti inceleme komisyonu ve ilgili diğer tüm otoritelerle iletişimimiz, koordinasyonumuz ve inceleme sürecimiz devam etmektedir.Öte yandan vefat eden ekibimizin aileleri ile de temas halinde ve yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizlere ve vefat eden kanat arkadaşlarımıza, bu zor süreçte vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz. Meydana gelen bu elim kazada vefat eden uçuş ekibimizin tüm yakınları ve sevenlerinin ve havacılık camiamızın başı sağ olsun' ifadeleri kullanıldı.