Şırnaklı vatandaşlardan Hulusi Akar'a 'vatan nöbeti' teşekkürü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, uzun yıllardır terörle mücadele verilen sınır hattına gitti.Çukurca bölgesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile bir araya gelen Bakan Hulusi Akar, 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe Üs Bölgesi’ne gitti.Sınır hattında Mehmetçik ile iftar programına katılan Bakan Akar, kendisin eşlik eden komutanlarla Şırnak'a geçti.Kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Bakan Akar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Meydandaki bir çay bahçesine oturan Bakan Akar ve Komutanlar halkla sohbet etti.Bazı vatandaşların teşekkür ederek "Güvenli, huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bu sizlerin sayesinde." demesi üzerine Bakan Akar, "İnşallah hep beraber bu terör belasından tamamen kurtulacağız. Çektiğimiz tüm sıkıntılar sona erecek, 85 milyon bir ve beraber olarak daha rahat ve güven içinde hayatımızı yaşayacağız." diye konuştu.Güvenlik güçlerinin ve kamu görevlilerinin halkın huzuru ve güvenliği için kentte büyük sevgiyle, şevk ve şefkatle görev yaptığını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:“Burada her şey normalleşmiş, rahatlamış durumda. İnşallah bu daha da gelişecek ve çok daha rahat ve güvenli bir ortamda huzur içinde hayatımızı sürdüreceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları ortada. Türkiye artık nüfusuyla, kültürüyle, tarihiyle, ordusuyla, milletiyle büyük bir devlet. Kimsenin fitnesine fesadına müsaade etmeyeceğiz; kimsenin ortalığı karıştırmasına, ayrıştırmasına izin vermeyeceğiz. 85 milyon kardeşiz. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklerimiz. Şehitliklerimizde Şırnaklı ile Edirneli, Cizreli ile Kayserili yan yana yatıyor. Bu bizim kardeş olduğumuzun en güzel görüntüsü, ispatı. Biz de hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun güvenliği ve rahatı için çalışıyoruz.”Konuşması alkışlarla kesilen Bakan Akar daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladı.