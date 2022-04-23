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Ehliyetsiz sürücü kurbanı olmuştu! Ezgi’den geriye madalyaları kaldı

Gaziantep’te ehliyetsiz sürücü kurbanı 17 yaşındaki Ezgi Yiğit’in ailesinin paylaşımları, yürek burktu: “Canımızın yarısı gitti. Eksik kaldık, yarım kaldık”

Ekleme: 23.04.2022 - 09:42 Güncelleme: 23.04.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Ehliyetsiz sürücü kurbanı olmuştu! Ezgi’den geriye madalyaları kaldı
Gaziantep'te, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Yiğit'ten eğitim hayatındaki başarıları nedeniyle aldığı madalyalar kalırken, ailesinin paylaşımları ise yürekleri dağladı. Büyük ablası Elif Kayra Yiğit, 'Kardeşim daha 17 yaşında bir çocuktu, ailesinin göz nuruydu, öpmeye koklamaya kıyamazdık biz onu.

Ehliyetsiz sürücü kurbanı olmuştu! Ezgi’den geriye madalyaları kaldı

Ayakları daha 36 numaraydı. Başıboş, 17 yaşında ehliyetsiz biri yüzünden hayattan koparıldı. Canım, göz nurum için istediğimiz tek şey adalet' paylaşımında bulunurken, diğer ablası Kübra Yiğit ise 'Ezo'şumun hayalleri vardı, çok başarılıydı, gece gündüz ders çalışırdı benim güzelim. Bugüne kadar ailesini hiç üzmedi. Saf, temiz yürekli kardeşimi hayattan kopardılar. Canımızın yarısı gitti. Eksik kaldık. Yarım kaldık' şeklinde duygularını dile getirdi.

'EZGİLER ÖLMESİN'
Acılı baba Mehmet Şahin Yiğit de kızının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün babasının oda başkanı olduğuna dikkat çekti. Baba Yiğit, 'Ne kadar acı değil mi? Bir kişinin işlediği suçu anlatırken ailesinin bulunduğu mevkilerden bahsediyoruz. Oysa biz Adalet Ana'nın gözlerinin bağlı olduğunu biliyorduk.

Biz makam ve mevkisine bakmadan kendimizi herkesle eşit görüyoruz. Ailesi 'Bizim oğlumuz suç işlemiştir, cezasını çeksin, biz de sizin affınıza sığınıyoruz' deseydi, acımız biraz hafiflerdi. Biz çocuğumuza sevgiyi, saygıyı, ülkesine yararlı ve örnek bir insan olmayı öğrettik. Benim çocuğumu maalesef sorumsuz bir anababanın yetiştirdiği şımarık bir çocuğun ehliyetsiz olarak kullandığı araç elimden aldı. Bizim ciğerimiz yandı, başkalarının ciğerinin yanmaması için uzun süre cezaevinde ıslah edilmesi lazım. Tüm vicdanlara sesleniyorum. Bir aracın iki insanı şehrin en işlek caddesinde altına alıp 14 metre sürüklemesi normal bir kaza mıdır? Bunu herkesin takdirine bırakıyorum' dedi.
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