  • USD: 14,63 - 14,66
  • EURO: 15,80 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Yozgat'ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı.

Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk!
Ekleme: 20.04.2022 - 13:15 Güncelleme: 20.04.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmuştu. Bu çerçevede OSB'de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren bir firmayı ziyaret etti. Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk!

Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank'a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk!

Firma yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Zelenksiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk. Dünyanın 50'den fazla ülkesine Yozgat'ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013'ten bu tarafa Türkiye'deki balistik kaskların yüzde 80'e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013'e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, bin 900 dolarlardan alımlar vardı. Biz bunları bitirdik. Hem Türkiye'ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz” şeklinde konuştu.
Bursa'daki bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler
Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...
PKK elebaşı Duran Kalkan: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
Vatandaşlar İBB'nin İstanbulkart paylaşımına isyan etti: İnsanları alay konusu edemezsiniz
Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk!
YSK üyelerine hakaretten yargılanıyordu: Savcılıktan Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi
Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı!
SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! 'Türklerin var bizim niye yok'
Kuran-ı Kerim’e karşı düzenlenen alçak saldırıya büyük öfke!
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'milletvekili' yeğeni Ömer Öcalan'dan küstah açıklama: Türkiye'nin sonu geldi
6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
Otel otoparkındaki şehit mezarını gören şaşkına dönüyor!
İsrail'den Başkan Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrası flaş Mescid-i Aksa kararı!
Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesi: Zap’ta 400 terörist köşeye sıkıştı!
Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
İstanbulda akılalmaz görüntüler! Taksici tartıştığı kadın turisti feci şekilde dövdü
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Kırmızı et fiyatları ile ilgili flaş iddia! 'Mal varlıkları araştırılsın, birlikte çalışıyor olabilirler...'

Kırmızı et fiyatları ile ilgili flaş iddia! 'Mal varlıkları araştırılsın, birlikte çalışıyor olabilirler...'

Konutta yeni vurgun yöntemi! Akılalmaz taktik...

Konutta yeni vurgun yöntemi! Akılalmaz taktik...

İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?

İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?

Netflix abone sayısında sert düşüş!

Netflix abone sayısında sert düşüş!

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...