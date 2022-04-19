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Menkul kıymette TL zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları, menkul kıymet satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüğünün TL cinsinden yapılması zorunlu oldu. Ancak bundan taşıt satış sözleşmeleri hariç tutuldu.

Ekleme: 19.04.2022 - 10:22 Güncelleme: 19.04.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Menkul kıymette TL zorunluluğu
Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik değişiklik yapıldı.

ÖDEMELERİN TL CİNSİNDEN YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Bir kritik değişiklik de kamu sözleşmelerinde yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkünken yeni düzenleme ile söz konusu sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi düzenlendi.

Başka deyişle söz konusu kamu sözleşmelerinde döviz cinsi veya dövize endeksli ödeme yapılabilecek ve kabul edilebilecek.
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