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Fransa'da polis tarafından tartaklanan başörtülü kadınlar, şikayette bulunacak!

Dakikalarca polisler tarafından tartaklanan başörtülü kadınların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadınların, polisler hakkında şikayette bulunacağı öğrenildi.

Ekleme: 19.04.2022 - 10:56 Güncelleme: 19.04.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da polis tarafından tartaklanan başörtülü kadınlar, şikayette bulunacak!Fransa'da seçim atmosferinde başörtü karşıtı açıklamalar gelmeye devam ederken sosyal meyda platformları Twitter ve Instagram'da, iki başörtülü kadının dakikalarca tartaklandığı anların görüntüleri hızla yayıldı.

Olay, 14 Nisan günü meydana geldi.

Fransız polisi, dakikalarca tartakladığı kadınlardan birini yumruklayarak yere yatırmaya çalıştı.

Olay anları, başka bir kadın tarafından araç içinden kaydedildi.

Fransa'da polis tarafından tartaklanan başörtülü kadınlar, şikayette bulunacak!

Vurmaya yetkisinin olduğunu söyledi
O sırada yoldan geçen başka bir kadının çektiği görüntülerde Fransız polisinin, çevredeki insanların tepkilerine rağmen tartaklamaya devam etmesi, ayrıca vurmaya yetkilerinin olduğunu söylemesi tepki topladı.

Fransa'da polis tarafından tartaklanan başörtülü kadınlar, şikayette bulunacak!

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Fransız polisinin İslamofobik olduğu yorumları yaptı. Kadınların polisleri engellediği ileri sürüldü Paris Emniyet Müdürlüğü görüntülerin yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığı, durumun aciliyetine rağmen iki kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak onları engellediğini iddia etti.

Fransa'da polis tarafından tartaklanan başörtülü kadınlar, şikayette bulunacak!

Açıklama polisleri korumak için ‘uyduruldu'
Sosyal medyada tanıkların ifadelerinden yola çıkarak paylaşılan bilgilerde ise Fransız emniyetinin açıklamasının aksine, polislerin geçiş haklarını kullanan başörtülü iki genç kadını İslamofobik nedenlerle tartakladığı, açıklamanın polisleri korumak için uydurulduğu iddia edildi.

Fransa'da polis tarafından tartaklanan başörtülü kadınlar, şikayette bulunacak!

Polisler hakkında şikayette bulunacaklar
Yol ortasında dakikalarca tartaklanan ve başına yumrukla vurulan başörtülü iki kadının, polisler hakkında şikayette bulunacağı öğrenildi.

Mağdur kızların avukatı Nabil Boudi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili şikayette bulunacaklarını duyurdu.

Boudi, polis şiddetine maruz kalan müvekkillerinin hala olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını ancak adaletin yerine geldiğini görmeye kararlı olduklarını aktardı.

Şikayet, kamu mensubu bir kişi tarafından kasıtlı şiddet uygulandığı gerekçesiyle Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) yapılacak.
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