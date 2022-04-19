Çalınan kulaklık Rus askerini ele verdi

Vitaliy Semenets'in Apple AirPod'ları, savaşın başlamasından kısa bir süre sonra, Rusya'nın Ukrayna'nın başkentini almaya çalışması üzerine Kiev yakınlarındaki Hostomel'deki evinden yağmalandı. O zamandan beri, tüm Apple ürünlerinde bulunan bir konum izleme özelliği olan Find My'ı ülke genelinde 550 millik geri çekilmedeki birlikleri takip etmek için kullanıyor.Rus askerleri bu ay Kiev'den geri çekilirken Semenets'in kulaklıkları sınırdan Beyaz Rusya'ya götürülürken Gomel şehri yakınlarına ulaştı.Geçen hafta 200 sterline mal olan AirPod'lar, Putin'in Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesine bir saldırı için asker topladığı Rusya'nın Belgorod kentine ulaştı.Semenets, Instagramda yaptığı canlı yayınlarla teknoloji sayesinde AirPod'lerinin nerede olduğunu söyledi.