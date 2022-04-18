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Hatay'daki orman yangını söndürüldü! 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangın kontrol altına alınırken, yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gelen son dakika haberine göre, sabotaj ihtimaliyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 18.04.2022 - 21:35 Güncelleme: 18.04.2022 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Hatay'daki orman yangını söndürüldü! 2 kişi tutuklandı
Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ait çok sayıda arazöz, iş makinesi ve orman işçisinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, Hatay Valiliği yangında sabotaj ihtimaliyle 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, '18 Nisan 2022 Pazartesi günü Dörtyol ilçemizde çıkan orman yangını, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınmış olup 1 uçak, 20 arazöz ile soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şahıs şüpheli olarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir' denildi.

TUTUKLANDILAR

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan O.K ve M.K adlı şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından 'kasten orman yangınına sebep olmak' suçundan sevk edildikleri Dörtyol Adliyesinde tutuklandı.

Hatay'daki orman yangını söndürüldü! 2 kişi tutuklandı
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