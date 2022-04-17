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17 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar? 17 Nisan gram altın ne kadar? 17 nisan çeyrek altın ne kadar? İşte merak edilenler....

Ekleme: 17.04.2022 - 09:48 Güncelleme: 17.04.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
17 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 17 Nisan altın fiyatları ne kadar ve 17 Nisan gram altın ne kadar soruları yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken birçok kişi altın fiyatlarının nasıl etkilendiğini merak ediyor. Özellikle ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yatırımcılar uzmanlar tarafından yapılan açıklamaları büyük bir ilgiyle takip etti. 17 Nisan altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


17 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?


17 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gram altın ne kadar sorusu yer alıyor. Düğün sezonu yaklaşırken altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği de oldukça merak edildi. 17 Nisan altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;


Gram altın alış: 928,80

Gram altın satış: 929,18

17 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?


Çeyrek altın alış: 1.507,00

Çeyrek altın satış: 1.522,00


Yarım altın alış: 3.014,00

Yarım altın satış: 3.045,00


Tam altın alış: 6.018,00

Tam altın satış: 6.068,00


Cumhuriyet altını alış: 6.148,00

Cumhuriyet altını satış: 6.241,00


Ata altın alış: 6.166,00

Ata altın satış: 6.226,00


17 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Altın fiyatlarıyla ilgili birçok soru yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle altın fiyatları artacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak 6 aydır dünya faiz artırırken biz faiz indirme sürecine girdik. Bakalım bu işin sonu ne olacak. Aslında TL'deki değer kaybı neyin ne olduğunu gösteriyor. Yani zamanında yanlış uygulanan bir politika vardı ve ısrarla TL'ye karşı pozisyon alıp buna devam ettiler. Halbuki şu anda döviz kurunun sabitlendiğini, baskı altında tutulduğunu göz önünde bulundurursak yastık altındaki altın ve dolarla ilgili finansal araçlar açıklayan ve bunlarla devam edeceğini söyleyen bir sistem karşımızda var. Aylar öncesinde söylemiştim, Nisan ayındaki düşüşler son düşüşlerdir. Mayıs ve Haziran ayında hızlı ataklar görebiliriz. Nisan ayındaki bu stabil durum Mayıs ve Haziran ayı öncesi yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Bunu bir haftadır söylüyorum. Nisan ayından sonraki süreçlerde enflasyonun daha çok konuşulacağı, Haziran ile Eylül ayları arasında tüm dünyanın konuşacağı kıtlık ekonomisi olacak. 2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Mayıs'ta da başlayabilir ama çok konuşulmaz Haziran ayından itibaren bütün dünya hiper enflasyonu ve kıtlık ekonomisini konuşacak. Gıdaya ulaşım, alım gücünün azalması gibi birçok manşetler görmeye başlayacak. Bu öngörümde değişiklik yok, alım gücünüzü enflasyona karşı korumanız gerekiyor. Altın, gümüş, döviz alırsınız fark etmez. Enflasyon artmaya devam edecek. Malın değeri artacak, paranın değeri düşecek.' ifadelerini kullandı. Vatandaşlara enflasyona karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.
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