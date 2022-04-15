Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar

İstanbul merkezli 7 ilde, sahte dolar basan çeteye düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre çete üyeleri, bastıkları sahte paraları özel bir bankanın ATM'sinde kullandı ve bankayı 80 bin dolar zarara uğrattı...İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli Adana, Kastamonu, Samsun, Zonguldak'ta daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katına giren polis ekipleri adreste arama yaptı. Operasyonda 29 şüpheliden 23'ü gözaltına alınırken, 5 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ve 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.ÖZEL BİR BANKA 80 BİN DOLAR ZARARA UĞRATILDISahte dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın ATM'sine yüklediği, ATM'nin sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi. Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 80 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.ATM'LERE SAHTE 50 DOLAR YATIRMIŞLARŞebeke üyelerinin İstanbul'da bulunan farklı bölgelerdeki ATM'lerin sistemlerinin eski olmasından faydalanarak sahte olarak düzenlenmiş 50 dolarları yatırarak tutarları Türk Lirasına çevirdiği öğrenildi. Çevrilen paranın farklı hesaplara EFT yada havale yolu ile gönderildiği tespit edildi.