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İsrail zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa'da plastik mermi, ses bombası kullandılar!

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle şu ana kadar en az 90 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Ekleme: 15.04.2022 - 12:44 Güncelleme: 15.04.2022 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
İsrail zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa'da plastik mermi, ses bombası kullandılar!
Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

İsrail zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa'da plastik mermi, ses bombası kullandılar!

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi.

İsrail zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa'da plastik mermi, ses bombası kullandılar!

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

İsrail zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa'da plastik mermi, ses bombası kullandılar!

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle şu ana kadar en az 90 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk  edildiği aktarıldı.

İsrail zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa'da plastik mermi, ses bombası kullandılar!

İsrail polisinden yapılan açıklamada da 3 polisin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa'da plastik mermi, ses bombası kullandılar!

Sosyal medyada birkaç gündür paylaşılan görüntülerde fanatik Yahudiler, bugün başlayan Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da keseceklerini söylemişti.
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