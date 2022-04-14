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İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir...

İBB’nin 165 milyon liraya satın aldığı ve bugüne kadar sadece 54 bin lira gelir elde ettiği 50 adet deniz taksi, Haliç Tersanesi’nde çürümeye terk edildi

İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir...
Ekleme: 14.04.2022 - 09:06 Güncelleme: 14.04.2022 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 165 milyon liraya satın aldığı 50 adet deniz taksinin içler acısı hâli görüntülendi.

İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Denetim Raporu'nda taksilerden sadece 54 bin lira gelir elde edildiği gerçeği yer alırken, taksilerin denizde atıl halde beklediği objektiflere yansıdı.

İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir...

22 Ocak'ta Haliç Tersanesi'nde görüntülenen deniz taksilerin 12 Nisan'da da yerlerinde sabit olarak bekletildiği belirlendi.

Deniz taksilerle ilgili olarak 2021 Yılı Denetim Raporu'nda şu ifadelere yer verilmişti:

27 Temmuz 2021 tarihli deniz Taksi Mal Alım İşi İhalesi 84 milyon 950 bin TL+KDV bedelle İBB iştiraki Şehir Hatları'na verildi.

İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir...

50 adet deniz taksi satın alındı. Gelirler Müdürlüğü'ne göre deniz taksiden 54 bin 301 bin TL gelir elde etti.

Belediye yönetiminin tercih ettiği yöntem sebebiyle, belediye KDV dahil 165 milyon TL bedelle aldığı ve işlettirdiği bu taksilerin amortisman ve bakım maliyetleri de dikkate alındığında hiç harcama yapmadan gördürebileceği hizmet için ciddi maliyet oluştu. Kamu zararına sebebiyet verildi.
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