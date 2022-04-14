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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar... Liderler Türkiye'de buluşacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda soruları yanıtladı.. Rusya'nın Ukrayna saldırısı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Sorun uzadıkça çözümü daha zor hale geliyor" derken, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu. Liderlerin Türkiye'de görüşmesi, Putin'in evet demesine bağlı" diyen Çavuşoğlu, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar... Liderler Türkiye'de buluşacak mı?
Ekleme: 14.04.2022 - 11:24 Güncelleme: 14.04.2022 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar... Liderler Türkiye'de buluşacak mı?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile ilgili konuşurken, 'Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi' ifadelerini kullandı.

Sorunun uzadıkça çözümün daha zor hale geldiğini belirten Çavuşoğlu, 'Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkanı var' şeklinde konuştu.

Liderleri biraraya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 'Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor' dedi.

Çavuşoğlu, 'Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi' diye konuştu.

'ÇÖZÜM İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

'Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz' diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'dan sivillerin tahliyeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

'Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik' ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, 'Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik' şeklinde konuştu.

'TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN GEMİYE İHTİYAÇ YOK'

Çavuşoğlu, Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken, 'Henüz istediğimiz neticeyi alamadık' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.

LİDERLER TÜRKİYE'DE BULUŞUR MU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de buluşup buluşmayacağına dair soruya Çavuşoğlu, 'İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor' derken, 'Görüşme Putin'in evet demesine bağlı' diye konuştu.

TÜRKİYE, RUSYA YAPTIRIMLARINA KATILACAK MI?

Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, 'Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz' dedi.

'Birleşmiş Milletler'i reforme etmemiz lazım' diyen Bakan, 'Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık verilmesiyle ilgili Çavuşoğlu, 'Mektubu olumlu anlamda önemsiyoruz. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. Kongre'yi ikna edecek olan Biden yönetimidir' dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, '18 Mayıs'ta Washington'da Blinken ile görüşeceğiz' derken, 'ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız' diye konuştu.

'SOĞUK SAVAŞ BELİRTİLERİ GÖRÜYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir soğuk savaş belirtileri gördüklerini söylerken, 'Biz ilkeli dış politika izlemeye devam edeceğiz. Eleştirenler bile denge politikasının önemini gördü' ifadelerini kullandı.

İSRAİL ZİYARETİ VE MISIR İLE İLİŞKİLER

İsrail ziyareti ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı, 'Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz' diye konuştu.

Mısır ile ilişkiler ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, 'Mısır ile ilişkilerin düzelmesi gerekiyor. İki ülkenin ilişkileri birçok bölge için önemli. Normalleşme Doğu Akdeniz konusunda önemli. Tekrar karşılıklı büyükelçi atama söz konusu olabilir' dedi.

Ermenistan ile ilişkilerde somut adımlar atılacağını dile getiren Dışişleri Bakanı, 'Diaspora Ermenistan ile normalleşmeyi desteklemiyor' ifadelerini kullandı.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASI

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi ile ilgili soruya Çavuşoğlu, 'Davanın devri işleyen hukuki bir süreçtir' dedi. di.
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