Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya uzunca bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son rapor ile yeni bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını duyurdu.Yurt genelinde son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya uzunca bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son rapor ile yeni bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını duyurdu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin haritalarına göre, Türkiye 26 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.Hafta boyunca batı bölgelerden başlayarak yurdun büyük bölümünde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde günler boyu güneş yüzünü göstermeyecek.Diğer yandan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi birçok vatandaş tatil planı yapmaya başlarken, akıllara 'Bayramda hava nasıl olacak?', 'Bayramda yağmur yağacak mı?' soruları geliyor. Meteorolojik verilere göre. Yağışlı hava dalgası Kurban Bayramı arifesinde yani 4 Haziran'da etkisini batıdan başlayarak yitirmeye başlayacak. Yağmurlu havanın kademe kademe yurdu terk etmesi ve ülke genelinde Kurban Bayramı'nın güneşli bir havada kutlanması bekleniyor.Bu arada Meteoroloji 23 Mayıs hava durumu tahminlerini de paylaştı. Uİzman değerlendirmelerine göre ülke genelind bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak., Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.BALIKESİR 33°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 31°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutluAFYON 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluADANA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluANTALYA 31°C Parçalı ve çok bulutluHATAY 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluISPARTA 31°C Parçalı ve çok bulutluANKARA 30°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 32°C Parçalı ve az bulutluKONYA 32°C Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 28°C Parçalı ve az bulutluBOLU 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluZONGULDAK 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluAMASYA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluRİZE 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSAMSUN 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluTRABZON 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluERZURUM 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 34°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluVAN 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 36°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 34°C Parçalı ve az bulutluMARDİN 32°C Parçalı ve az bulutluSİİRT 34°C Parçalı ve az bulutlu