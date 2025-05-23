Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Üstelik yağış bu kez günlerce sürecek. Peki bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte 23 Mayıs hava durumu raporu ve diğer detaylar...
Yurt genelinde son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya uzunca bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son rapor ile yeni bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını duyurdu.
Yurt genelinde son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya uzunca bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son rapor ile yeni bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını duyurdu.
YAĞMURLU HAVA KAPIYA DAYANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin haritalarına göre, Türkiye 26 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.
Hafta boyunca batı bölgelerden başlayarak yurdun büyük bölümünde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde günler boyu güneş yüzünü göstermeyecek.
BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Diğer yandan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi birçok vatandaş tatil planı yapmaya başlarken, akıllara 'Bayramda hava nasıl olacak?', 'Bayramda yağmur yağacak mı?' soruları geliyor. Meteorolojik verilere göre. Yağışlı hava dalgası Kurban Bayramı arifesinde yani 4 Haziran'da etkisini batıdan başlayarak yitirmeye başlayacak. Yağmurlu havanın kademe kademe yurdu terk etmesi ve ülke genelinde Kurban Bayramı'nın güneşli bir havada kutlanması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 MAYIS)
Bu arada Meteoroloji 23 Mayıs hava durumu tahminlerini de paylaştı. Uİzman değerlendirmelerine göre ülke genelind bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak., Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR 33°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 31°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 32°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ANTALYA 31°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ISPARTA 31°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 30°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 32°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 32°C Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 28°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
RİZE 22°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAMSUN 24°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TRABZON 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 23°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 34°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
VAN 21°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 36°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 34°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 32°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 34°C Parçalı ve az bulutlu