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Altından pahalı meyve: Açık artırmayla satıldı! İki tanesi 58 bin lira

Japonya’da özel olarak yetiştirilen ve açık artırmayla satışa sunulan iki meyve, 500 bin yene (yaklaşık 58 bin 300 lira) alıcı buldu.

Ekleme: 14.04.2022 - 17:24 Güncelleme: 14.04.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Altından pahalı meyve: Açık artırmayla satıldı! İki tanesi 58 bin lira
Japonya'nın Miyazaki eyaletinde özel olarak yetiştirilen meyveler, düzenlenen açık artırma ile satışa sunuldu. Alıcıların kıyasıya yarıştığı müzayedede iki meyve 500 bin yene (yaklaşık 58 bin 300 lira) alıcı buldu.

GENEL ÜRETİMİN YÜZDE 15'İNE TEKABÜL EDİYOR

Özel üretim meyvelere ödenen yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Japonya'da, Miyazaki eyaletinde üretilen üst kalite mangolar sezonun ilk açık artırmasında alıcıların beğenisine sunuldu.

'Taiyo no Tamago' (Güneş yumurtası) markası altında yetiştirilen ve genel üretimin yalnızca yüzde 15'ine tekabül eden özel meyveleri almak isteyen meraklılar kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından iki mango 500 bin yenlik (yaklaşık 58 bin 300 lira) rekor fiyata alıcı buldu.

ZOR ZAMANLARA RAĞMEN KALİTE MÜKEMMEL

Miyazaki Tarım Kooperatifi Müdürü Tomohiro İshikawa, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor zamanlar geçirmesine rağmen ürünlerin kalitesinin bu yıl da mükemmel olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

ŞEKER İÇERİĞİ YÜZDE 15 VE ÜZERİ

Miyazaki eyaletinde yetiştirilen mangoların yalnızca yüzde 15'i özel kalite kriterini karşılıyor. Birinci sınıf kategorisine girebilen mangoların yüzde 15 veya daha fazla şeker içeriğine sahip olması ve 350 gram ağırlık kriterini karşılaması gerekiyor.

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