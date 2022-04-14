

14 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?









Altın Fiyatları Artacak Mı?

14 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor.vesorularına cevapları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından alınacak kararın ve ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. 14 Nisan altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 841,12SATIŞ: 868,01ALIŞ: 6.171,00SATIŞ: 6.233,00ALIŞ: 6.142,00SATIŞ: 6.234,00ALIŞ: 6.022,00SATIŞ: 6.074,00ALIŞ: 3.016,00SATIŞ: 3.048,00ALIŞ: 1.976,35SATIŞ: 1.976,74ALIŞ: 1.508,00SATIŞ: 1.524,00ALIŞ: 928,36SATIŞ: 928,48Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. “Bugünkü noktada ABD gibi bir ülkede yüzde 8,5 enflasyon onlar için o kadar yüksek bir enflasyon ki ciddi anlamda rahatsızlık veriyor. Avrupa ve Asya’da da enflasyon artıyor. Haliyle merkez bankaları art arda faiz arttırıyor ve arttırmaya devam edecekler” diyen İslam Memiş, “Ancak bu şekilde işin içinden kurtulmaya çalışacaklar. Ben 2023 yılının ortalarına kadar merkez bankalarının faiz arttırsalar bile enflasyonla mücadelesinin kolay olmayacağını tahmin ediyorum. Bu süreye kadar da enflasyonun artmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. TCMB, ABD Merkez Bankası Fed’i görmeden herhangi bir hamle yapmayacağını düşünüyorum. Faizlerde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyorum. Fed’in mayıs ayında 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali kuvvetleniyor. Haliyle Fed mayısta bu kararı verdiği zaman doların uluslararası piyasalardaki değeri artacak. Dolar arttığı için de bizim gibi gelişen ülkelerde kur ataklarının hangi yöne evrileceğini Merkez Bankası takip edecek. Bunları gördükten sonra karar verecek. O yüzden yarınki faiz kararından sonra piyasalarda herhangi bir etkileşim olacağını tahmin etmiyorum. Gram altın/TL fiyatı 920-930 lira aralığına sıkıştı. Ons altında son 1 ayın zirvesini gördük. Ama kalıcı olamıyor. Yeniden aşağı yönlü hamlelerde 1915 belki 1880 dolar seviyelerini göreceğiz. Ama 1880-1980 dolar aralığında ons altını takip etmeye devam ediyorum. Benim nazarımda ons altın şu anda yüksek. Yıl içinde 2150 doları bekliyorum. Ama şu anda değil. Muhtemel Rusya-Ukrayna haberleri ile birlikte sert bir şekilde gerileyen ons altın görebiliriz. Gram altın için yavaş yavaş kademe alımı yapılmalı. Ama ben 900 liranın üzerinde alımlara çok sıcak bakan birisi değilim. O yüzde 1000 lira olsa da umurumda değil.” İfadelerini kullandı.