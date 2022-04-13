Cem Özer Kimdir?

Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay Ne Zaman Boşandı?

Cem Özer birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olmasının ardından Cem Özer hakkında detaylar merak edildi. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi konu hakkında detayları merak ediyor. Nurgül Yeşilçay ile olan evliliği de sık sık aratılıyorvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Cem Özer sabah saatlerinden itibaren en sık aratılan isimler arasında yer aldı. Özellikle en merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Cem Özer 5 ekim 1959 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bırakmıştır. Dostlar Tiyatrosu gibi birçok toplulukta yer aldıktan sonra televizyonda Laf Lafı Açıyor isimli programda sunuculuk yaparak kariyerine başladı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ile evliliğinin ardından oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlendi. Toplamda 5 kez evlenmiştir. Cemre isminde bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu vardır. Cem Özer filmleri ve eserleri ise şu şekilde sıralanabilir;Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap YayınlarıA! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997Yirmidört Saat (Film senaryosu), 1976FilmografisiPayitaht Abdülhamid - 2020Tatlı Şeyler - 2017 - ErcanO Hayat Benim - 2015-2017 - KenanPropaganda 2 - 2016Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - GazanferSen Benimsin - 2015 - KudretBuyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"Acayip Hikayeler - 2012Sıcak - 2008Adem'in Trenleri - 2007Bir İhtimal Daha Var - 2006Sen Ne Dilersen - 2005Masum Değiliz - 20053. Tür - 2004Melekler Adası - 2004Neredesin Firuze - 2003Şıh Senem - 200390-60-90 - 2001Ölüm Peşimizde - 2000Aşkın Dağlarda Gezer - 1999Asansör - 1999Karışık Pizza - 1998Usta Beni Öldürsene - 1996Berlin in Berlin - 1993Varyemez - 1991Anılar - 1989Zirvenin Bedeli - 1989Hanım - 1988Umutların Ötesi - 1988Vurmayın - 1987Menekşeler Mavidir - 1987Güldürme Beni - 1986Dayak Cennetten Çıkma - 1986Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981Yirmidört Saat - 1976Müzik AlbümüA'cemi Şarkılar 'Beni Seviyorum'(1993)Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay’ın bir zamanlar evli olduğunu duyanlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. En sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. 2004 senesinde dünya evine giren çiftin bu evlilikten Osman Nejat isminde bir çocukları oldu. 210 yılında ise anlaşmalı olarak boşandılar. 2017 yılında ise Pınar Dura ile evlenmiştir. Cem Özer’in toplamda 5 evliliği olmuştur.