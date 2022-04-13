Cem Özer Kimdir? Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay Ne Zaman Boşandı?
Cem Özer birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Cem Özer kimdir sorusu yer aldı. Peki, Cem özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında? Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay nezaman boşandı? İşte merak edilenler...
Cem Özer birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olmasının ardından Cem Özer hakkında detaylar merak edildi. En sık aratılanlar arasında Cem Özer kimdir ve Cem Özer kaç yaşında soruları yer alıyor. Birçok kişi konu hakkında detayları merak ediyor. Nurgül Yeşilçay ile olan evliliği de sık sık aratılıyor. Cem Özer kimdir ve Cem özer kaç yalında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Cem Özer Kimdir?
Cem Özer sabah saatlerinden itibaren en sık aratılan isimler arasında yer aldı. Özellikle en merak edilen sorulardan biri de Cem Özer kimdir sorusu oldu. Cem Özer 5 ekim 1959 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bırakmıştır. Dostlar Tiyatrosu gibi birçok toplulukta yer aldıktan sonra televizyonda Laf Lafı Açıyor isimli programda sunuculuk yaparak kariyerine başladı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ile evliliğinin ardından oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlendi. Toplamda 5 kez evlenmiştir. Cemre isminde bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu vardır. Cem Özer filmleri ve eserleri ise şu şekilde sıralanabilir;
Eserleri
Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları
A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997
Yirmidört Saat (Film senaryosu), 1976
Filmografisi
Payitaht Abdülhamid - 2020
Tatlı Şeyler - 2017 - Ercan
O Hayat Benim - 2015-2017 - Kenan
Propaganda 2 - 2016
Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - Gazanfer
Sen Benimsin - 2015 - Kudret
Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"
Acayip Hikayeler - 2012
Sıcak - 2008
Adem'in Trenleri - 2007
Bir İhtimal Daha Var - 2006
Sen Ne Dilersen - 2005
Masum Değiliz - 2005
3. Tür - 2004
Melekler Adası - 2004
Neredesin Firuze - 2003
Şıh Senem - 2003
90-60-90 - 2001
Ölüm Peşimizde - 2000
Aşkın Dağlarda Gezer - 1999
Asansör - 1999
Karışık Pizza - 1998
Usta Beni Öldürsene - 1996
Berlin in Berlin - 1993
Varyemez - 1991
Anılar - 1989
Zirvenin Bedeli - 1989
Hanım - 1988
Umutların Ötesi - 1988
Vurmayın - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Güldürme Beni - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
Yirmidört Saat - 1976
Müzik Albümü
A'cemi Şarkılar 'Beni Seviyorum'(1993)
Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay Ne Zaman Boşandı?
Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay’ın bir zamanlar evli olduğunu duyanlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. En sık aratılan sorulardan biri de Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay ne zaman boşandı sorusu oldu. 2004 senesinde dünya evine giren çiftin bu evlilikten Osman Nejat isminde bir çocukları oldu. 210 yılında ise anlaşmalı olarak boşandılar. 2017 yılında ise Pınar Dura ile evlenmiştir. Cem Özer’in toplamda 5 evliliği olmuştur.