Zekeriya Beyaz Kimdir? Zekeriya Beyaz Neden Vefat Etti?

Zekeriya Beyaz Neden Vefat Etti?



Zekeriya Beyaz Kimdir?





Zekeriya Beyaz Eserleri Neler?

Zekeriya Beyaz birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Vefat haberinin gelmesinin ardından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Vefat haberinin gelmesinin ardından sevenleri büyük şaşkınlık yaşadı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Vefat haberinin gelmesinin ardından en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Birçok sevenini yasa boğan bu haber karşısında birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Sosyal medyada oldukça gündeme gelen konu sebebiyle Zekeriya Beyaz hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Sevilen ismin neden vefat ettiği ise en çok merak edilen sorulardan biri oldu. . Zekeriya Beyaz’ın vefatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Zekeriya Beyaz’ın cenazesinin 13 Nisan Çarşamba günü kaldırılacağı belirtildi.Zekeriya Beyaz’ın vefat haberinin gelmesinin ardından en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Zekeriya Beyaz 1 Mart 1938 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra 1 Mart 1963 yılında Nizip Ulu Camii’nde imam-hatip olarak memurluk hayatına başladı. 1972 senesinde ise Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 14 yıl boyunca imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük gibi birçok görevde bulundu. İstanbul Üniversitesi “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1987 yılında ise doktora diplomasını almıştır. 14 Ocak 1999 tarihinde ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Profesörü oldu. 2000-20003 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi dekanı olarak çalıştı. 2005 yılında ise emekli olmuştur. Zekeriya Beyaz evli ve 5 çocuk babasıdır.de oldukça merak ediliyor. Başarılı profesör tarafından yazılan birçok eser bulunmaktadır. Prof. Dr. Zekeriya Beyaz tarafından kaleme alınmış eserler birçok kişi tarafından büyük ilgi görüyor. Sevenleri de Zekeriya Beyaz tarafından yazılmış eserlere büyük ilgi gösteriyor. Zekeriya Beyaz eserleri şu şekilde sıralanabilir;• İslam'a Göre Milliyetçilik• Türklük Kanımız, İslam Canımız• İslam ve Siyasi Düzen• İslam Müjdesi• İslam Kolay Din• İslam Mutlu Kılmak• İslam ve Giyim Kuşam• Batıl İnançlar ve Hurafeler• Alevi Dosyası• Kendi Belgeleriyle Said Nursi ve Nurculuk• Türkiye'de Örtülü Savaş (Dar-ı Harp)• Allah'ın Varlığına Belgeler• Türkiye'yi Satıyorlar• Hikmetli Çağdaş Müslümanlık• İslam, Şeriat ve Milli Laiklikvesoruları acı haberin ardından oldukça merak edildi. Bu nedenle konu hakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.