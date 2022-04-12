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Rusya hava ve füze saldırılarına devam edecek! Beyaz Saray'dan gerginliği yükseltecek açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştığını belirterek, "Rusya'nın, askeri ve ekonomik hasara yol açmak için Ukrayna'nın diğer bölgelerinde hava ve füze saldırılarına devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı..

Rusya hava ve füze saldırılarına devam edecek! Beyaz Saray'dan gerginliği yükseltecek açıklama
Ekleme: 12.04.2022 - 22:11 Güncelleme: 12.04.2022 - 22:24 / Editör: Ozge Selin
Rusya hava ve füze saldırılarına devam edecek! Beyaz Saray'dan gerginliği yükseltecek açıklama
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın uçağında Biden'ın Iowa ziyaretine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı..

SALDIRILARIN DEVAMINI BEKLİYORUZ

Ukrayna'daki Rus askerlerinin ülkenin doğusuna yığılmaya başladığını teyit eden Psaki, 'Rusya'nın, askeri ve ekonomik hasara yol açmak için Ukrayna'nın diğer bölgelerinde hava ve füze saldırılarına devam etmesini bekliyoruz. Çünkü Rusya'nın amacı Ukrayna'yı olabildiğince zayıflatmak. Çatışmanın bu kısmı çok uzun sürebilir.' ifadesini kullandı.

KİMYASAL SİLAH KULLANILDI MI?

Psaki, Rusya'nın amacından vazgeçeceği yanılgısına kapılmamak gerektiğini, ABD'nin odak noktasının Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu güvenlik desteğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Psaki, 'Şu aşamada bunu teyit edemiyoruz. Sahada bunu teyit edecek kimse yok.' ifadesini kullandı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILACAĞINA YÖNELİK BİLGİLER VARDI

Kimyasal silah iddialarının doğrulanması durumunda ABD'nin atacağı adımlar konusunda konuşmayı reddeden Psaki, 'Daha önceden Rusya'nın göz yaşartıcı gaz da dahil birçok ayaklanmayı bastırma maddesi kullanacağına dair elimizde bilgiler vardı. Bunu Ukraynalı savaşçılar ve sivilleri zayıflatmak için kullanacaklardı. Bu bilgiyi Ukraynalılar ile en başında paylaştık.' dedi.

Psaki, ABD'de bugün açıklanan ve 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyondan dolayı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

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