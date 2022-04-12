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Beyaz Gazete
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Mansur Yavaş'ın üst üste fahiş zamlarına tokat gibi cevap: Yönetmeyi bilmiyorsanız öğretelim

AK Partili Meclis Üyesi Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ulaşıma yapılan fahiş zamlara "Ulaşımı nasıl ucuzlatacağınızı bilmiyorsanız yardımcı olalım" sözleriyle tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'ın üst üste fahiş zamlarına tokat gibi cevap: Yönetmeyi bilmiyorsanız öğretelim
Ekleme: 12.04.2022 - 09:51 Güncelleme: 12.04.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın üst üste fahiş zamlarına tokat gibi cevap: Yönetmeyi bilmiyorsanız öğretelim
Seçim öncesi ucuz ve öğrenciye ücretsiz ulaşım vaadi veren CHP'li belediyeler aksine toplu ulaşıma üst üste fahiş zamlar yapmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündem ulaşıma yapılan zamlardı.

AK Partili Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın ulaşıma yaptığı fahiş zamlara tepki gösterdi.

Yalçın, petrol fiyatlarını bahane gösteren Yavaş'a, AK Partili büyükşehir belediyelerinin toplu ulaşım fiyatlarının ABB'nin fiyatının yarısından daha az olduğunu belirterek, 'Ulaşımı nasıl ucuzlatacağınızı beceremiyorsanız yardımcı olalım' sözleriyle tepki gösterdi.
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