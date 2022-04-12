Dünyanın en alçak yeri: Bu gölde hiçbir canlı yaşayamıyor

Suyunda bulunan tuz oranı nedeniyle hiç bir canlının yaşayamadığı Lut Gölü'nün yüzeyi ve kıyıları "dünyanın en alçak noktası" olarak kabul ediliyor. Canlı yaşamının olmadığı göl, "Ölü Deniz" olarak da adlandırılıyor.

Ürdün, İsrail ve Filistin (Batı Şeria) arasındaki sınır hattında yer alan Lut Gölü, deniz seviyesinin 422 metre altında bulunuyor.Yüzeyi ve kıyıları "dünyanın en alçak noktası" olarak kabul edilen 300 metre derinliğindeki göl kıyılarının büyük bölümü tuzdan oluşuyor.Lut Gölü'nün suyu ve çamurunda yoğun olarak magnezyum, kükürt, potasyum ve brom gibi çeşitli mineraller bulunuyor.Ayrıca göl suyundaki çok sayıda mineral, suyun kaldırma gücünü de artırıyor.Başkent Amman'a yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Lut Gölü'nden çıplak gözle İsrail'e ait kıyılar görülebiliyor.Tuz oranının yüksekliğinden dolayı canlı yaşamının olmadığı göl, "Ölü Deniz" olarak da adlandırılıyor.