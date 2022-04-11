İBB'nin Belgard Ormanı'na yaptığı fahiş zam Merve Boluğur'u çilenden çıkardı! 'Orman mı alıyorum'

CHP'li İBB'nin geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı giriş fiyatlarına yaptığı zam, vatandaştan sonra Merve Boluğur'u da isyan ettirdi.İBB yönetimi, binek araçlar için 2022 Ocak ayında önce 15 TL olan ve daha sonra 17 TL'ye yükseltilen giriş ücretini yüzde 112 zamla 36 TL'ye çıkardı.Önceki gün yürümek için ormana giden ünlü oyuncu da 36 TL'lik ücrete "Bu rakam nedir? Ormanı mı alıyorum!" diyerek isyan etti.Güzel oyuncuya vatandaşlardan da "Haftada en az 3/4 kere yürümek için gittiğimiz ormana bu akıl almaz zamdan sonra artık gidemez olduk" şeklinde mesajlar geldi.YÜRÜYEMEZ OLDUK!Ünlü oyuncuya vatandaşlardan, "Sadece yürümek için gideceğimiz bir yere bu kadar parayı nasıl vereceğiz?" şeklinde destek geldi.