Türkiye'deki Kinder Sürpriz Yumurtada Salmonella Hastalığı Var Mı? Salmonella Belirtileri ve Tedavisi

Salmonella Nedir?



Salmonella Nasıl Bulaşır?

Salmonella Belirtileri Neler?



Salmonella Tedavisi Nedir?



Salmonella’dan Korunma Yöntemleri Neler?



Çocukların oldukça sevdiği çikolatalar arasında Kinder Sürpriz Yumurta yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de Kinder yumurtalarda Salmenolla virüsü tespit edilmesiyle bütün ürünlerin geri toplandığı beliritlmişti. Birçok ülkede ortaya çıkan salmonella krizinin ardından ebeveynler oldukça endişeli. Ülkemizde de salmonella hastalığının yayılıp yayılmadığı merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer aldı. Birçok farklı yol ile bulaşabilen bu rahatsızlık hakkında araştırmalar oldukça hızlandı. Gıdalardan bulaşan bu bakteri gıda zehirlenmelerine yol açarken tedavi edilmediği sürede çok ciddi tehlikeler ortaya çıkarabilir.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Salmonella krizinin ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlersorusuna cevap aramaya başladı. Salmonella insanlarda birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olan çubuk şeklinde bir bakteridir. Bu bakteri enterik ateş (tifo, paratifo) gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bulaşıcı olması nedeniyle genellikle salgın şeklinde görülmektedir.Bu bakteri birçok farklı şekilde bulaşabilir. Son zamanlarda oyuncak çikolataların içinde görülmesiyle ve ürünlerin tamamının geri toplatılmasına karar verilmesiyle salmonella krizi yeniden ortaya çıktı. İşte oldukça merak edilensorusuna cevaplar;-Kaynağının nerden geldiği bilinmeyen ve içinde bakteri bulunan suların tüketilmesi-İnsan ve hayvan dışkılarının kaynak sularına karışması-İçme sularındaki klorlanma yetersizliği-Salmonella bakterisi taşıyan yeterince pişmemiş et, yumurta ve süt ürünlerinin tüketilmesi-Pastörize edilmemiş süt peynir ve meyve sularının tüketilmesi-Meyve sebzelerin iyice yıkanmaması, kirli kuruyemişlerin tüketilmesi-Hastalanmış kümes hayvanlarıyla temas etmek-Yılan, kaplumbağa, kurbağa, kuş ve civciv gibi hayvanlara dokunduktan sonra ellerin yıkanmaması-Bu bakteri nedeniyle hastalanmış bir kişiyle temas etmekgenellikle vücuda girdikten 12-72saat sonra ortaya çıkar. İlk olarak ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın ağrısı olarak ortaya çıkar. Bu belirtiler ortaya çıktığında kişinin bağışıklık sistemi yeterliyse 1 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşme sağlanır. Fakat bazı durumlarda ishal çok şiddetli seyredebilir ve hastaneye yatış gerekebilir. Ayrıca bağışıklığı düşük bebeklerde ve yaşlılarda daha tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir.gerekli antibiyotik ilacın alanında uzman bir doktor tarafından reçete edilmesiyle kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında mutlaka bir doktora danışılması ve gerekli tedavinin alınması gerekmektedir.Salmonella hastalığından korunmak için öncelikle suların iyice klorlanması gerekmektedir.şu şekilde sıralanabilir;-Suların iyi bir şekilde klrolanması-Gıdaların iyi pişirilmesi, pastorize edilmiş sütlerin-Şüphe edilen suların 10 dakika kaynatıldıktan sonra kullanılması-Ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyenin sağlanması-Civcivlerde sık görülmesi nedeniyle kümes hayvanlarına temas etmemek veya ettikten sonra elelerin iyice yıkanması- Kaplumbağa, iguanalar, kertenkele gibi hayvanlarda da bu bakteri çok sık görülür. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.-Mutfakta etler ve meyve, sebzeler için iki ayrı kesme tahtasının yer alması-Donmuş gıdaları çözdükten sonra hemen pişirilmesi ve tekrar dondurulmaması gerekmektedir.