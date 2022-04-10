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Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı..

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü
Ekleme: 10.04.2022 - 21:06 Güncelleme: 10.04.2022 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki en güçlü insani bağı oluşturan Avusturya'daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti.

AB'YE VİZE VE GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineledi.

TÜRKİYE'DEN DOĞAL GAZ VE ENERJİ HAMLESİ

Başkan Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa'nın doğal gaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.


Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü
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