Konya Piri Reis Kura Çekilişi Başladı Mı? Piri Reis Evleri Kura Çekilişi Sonuçları

Konya Piri Reis kura sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Konya Piri Reis kura sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, Konya Piri Reis kura sonuçları açıklandı mı? Konya Piri Reis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Konya Piri Reis evleri kura sonuçları listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Konya Piri Reis Kura Sonuçları Açıklandı Mı?



Konya Piri Reis Evleri Kura Sonuçları



Piri Reis evleri için başvurusunu tamamlayanlar kura çekilişinin yapılacağı günü heyecanla bekliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Konyavesorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak ev sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı.mı vesorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Konya Piri Reis kura sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer almaktadır. 24 Şubat ile 04 Mart tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren adaylar kura çekilişinin geleceği günü heyecanla bekliyordu. Konya'da Meram Belediyesi tarafından yapılan Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi için çok sayıda başvuru gerçekleşti. Kura çekilişinin ise 9 Mart günü sabah 09.00’da yapıldığı aktarıldı.Konya Piri Reis evleri kura sonuçlarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar hızla arama motorlarına yöneldi. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındayer alıyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen kazananlar listesi;Alime SanlavAbdulhamit ÖzsoyAbdulkadir SarıAbdulvahit ÇınarAbdurrahman KılıçAbdurrahman SarıAbdülhalim GülseverAbdüssamet AydoğduAbidin DekfıdanAdem OrtaönerAhmet AsarAhmet ÇakırAhmet ÇalışkanAhmet İşlekAhmet Kamil KayaAhmet Nuri ÇeşmeciAhmet YavuzAli BakarAli KarabulutAlim KorhanAliye GöçerAsiye GençAsu AtakAysel ErenAysun KayaAyşe AltıntopAyşe ÇağlarAyşe ÇilaAyşe ErcanAyşe ErdenAyşe ÖzçiftciAyşe SayımAyşe TunaAyşe UluğAyşecan AydoğanAyşegül KamanBayram AydemirBayram AydınBeren Keziban ÖzdemirBerna Utaş IşıkmanBeyan ÖzgünBeyza Nur DemirgülBiber OğuzBurak Can BüyükoflazBüşra AkpınarCelaletdin AkınCihan BayatÇiğdem TuranlıgilDilek TekelioğluDoğan SezginDoğuş ZarkarDuran ÖzuzunDurdane ErtekinDursun KöseEkrem BaştürkEkrem Kenan KemancıEkrem UyanıkElif AktuğElif TorunElife AltınokEmin DemirciEmine GüneyEmine KocatürkEmine ÖzşahinesEren KarabacakErkan ArslanErol OlgunEsra ÇekiçEsra GençEtem AlkanEyüp Ensar NarçinFadime SağlamFahri Halit BilgenFatih GülerFatma AyçiçekFatma BirsenFatma ÇiçekliFatma Nur ÇakınFatma Nur TokayFatma SevimFatma SevindikFatma TaşpınarFatma TemelFatma YaşarFerzat GüvenGamze KaramanGönül Tepedelen.Görkem KandemirGülistan YakanHakan GümüşcanHalil KocabaşHalil YıldırımHalis SüntarHasan AzgınHasan EkerHasan Hüseyin ÇelikHasibe BalcıHatice Boncuk TekdamarHatice İbişHaydar UludağHilmi Cenk AlaybeyoğluHüseyin ÇobanHüseyin İyipilavcıHüseyin KarakoçHüseyin KeskinHüsnü Canİbrahim Gönülİlayda Arkuntaşİlknur Büyükduranİsmail Akpınarİsmail Aşçıİsmihan MucukKadir TaylanKadriye DeğişKasım Metin DenizKemal Emre TokkacıKeziban GayanKorhan CeyhanLütfiye BüyükalpelliMehmet Ali SeçimMehmet CeylanMehmet ÇalımMehmet Erdiş, Ali GökMehmet KapandaşMehmet Mete DoğruayMehmet Safa ÖzsakalMehmet TuralMelike KalaycıMeltem ÖzdenMeral YavuzMerve GedikMeryem KartMeryem ÜnlerşenMeryem YıldızMetin AkbaşMetin GönülalanMevlüt Berat DumanoğluMevlüt GüneşMevlüt YılmazMuammer SoyerMuhammed Emre KoçcuMuhammet Volkan GöktepeMurat Dursun TosunMusa LeylekMusa ŞahinMustafa KahveciMustafa KopulayMustafa Nihat DemirciMustafa Nihat KöseMustafa YalçınMustafa Yaşar EvrenMuzaffer BozkurtMücahit Ramazan SavaşNazife SoysalNazmiye Elnur AydınNazmiye KuyakNesibe GelişigüzelNesibe Koç AydoğduNurbaki AslanOsman SezerÖmer Faruk CamızcıÖmer Tuncay İpekÖzer YeşildalPembe PolatPınar EsenRabiya Nur CanRahmet Hakan BoysanRaşit İhlamurRaziye BoydakRaziye ÇevikRukiye KılınçatRukiye ParlakRumeysa ÖzetciRümeysa KıymetSalih GöktenSaniye ÖzsoySelma BardakçıSema Nur YağızSemih AkanSenem AktaşSerdar KaranfilSerkan KeçeliSevgi CankurtaranSultan ÇalıkSümeyra KıvançSümeyra YağcıSümeyye KarakayaŞefika KemerciŞerife Payza DilbazŞeyma KumruŞeyma SüslüŞeyma ÜrkmezŞule Cansu YiğitTaha DoğanTuba YiğitTuğba Sağlam