Konya Piri Reis Kura Çekilişi Başladı Mı? Piri Reis Evleri Kura Çekilişi Sonuçları
Konya Piri Reis kura sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Konya Piri Reis kura sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, Konya Piri Reis kura sonuçları açıklandı mı? Konya Piri Reis kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Konya Piri Reis evleri kura sonuçları listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...
Piri Reis evleri için başvurusunu tamamlayanlar kura çekilişinin yapılacağı günü heyecanla bekliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Konya Piri Reis kura çekilişi başladı mı ve Piri Reis evleri kura sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak ev sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Konya Piri Reis kura çekilişi başladı mı ve Piri Reis evleri kura çekilişi sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Konya Piri Reis Kura Sonuçları Açıklandı Mı?
Konya Piri Reis kura sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Konya Piri reis kura sonuçları açıklandı mı sorusu yer almaktadır. 24 Şubat ile 04 Mart tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren adaylar kura çekilişinin geleceği günü heyecanla bekliyordu. Konya'da Meram Belediyesi tarafından yapılan Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi için çok sayıda başvuru gerçekleşti. Kura çekilişinin ise 9 Mart günü sabah 09.00’da yapıldığı aktarıldı.
Konya Piri Reis Evleri Kura Sonuçları
Konya Piri Reis evleri kura sonuçlarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar hızla arama motorlarına yöneldi. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Konya Piri Resi kura sonuçları listesi yer alıyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen kazananlar listesi;
Alime Sanlav
Abdulhamit Özsoy
Abdulkadir Sarı
Abdulvahit Çınar
Abdurrahman Kılıç
Abdurrahman Sarı
Abdülhalim Gülsever
Abdüssamet Aydoğdu
Abidin Dekfıdan
Adem Ortaöner
Ahmet Asar
Ahmet Çakır
Ahmet Çalışkan
Ahmet İşlek
Ahmet Kamil Kaya
Ahmet Nuri Çeşmeci
Ahmet Yavuz
Ali Bakar
Ali Karabulut
Alim Korhan
Aliye Göçer
Asiye Genç
Asu Atak
Aysel Eren
Aysun Kaya
Ayşe Altıntop
Ayşe Çağlar
Ayşe Çila
Ayşe Ercan
Ayşe Erden
Ayşe Özçiftci
Ayşe Sayım
Ayşe Tuna
Ayşe Uluğ
Ayşecan Aydoğan
Ayşegül Kaman
Bayram Aydemir
Bayram Aydın
Beren Keziban Özdemir
Berna Utaş Işıkman
Beyan Özgün
Beyza Nur Demirgül
Biber Oğuz
Burak Can Büyükoflaz
Büşra Akpınar
Celaletdin Akın
Cihan Bayat
Çiğdem Turanlıgil
Dilek Tekelioğlu
Doğan Sezgin
Doğuş Zarkar
Duran Özuzun
Durdane Ertekin
Dursun Köse
Ekrem Baştürk
Ekrem Kenan Kemancı
Ekrem Uyanık
Elif Aktuğ
Elif Torun
Elife Altınok
Emin Demirci
Emine Güney
Emine Kocatürk
Emine Özşahines
Eren Karabacak
Erkan Arslan
Erol Olgun
Esra Çekiç
Esra Genç
Etem Alkan
Eyüp Ensar Narçin
Fadime Sağlam
Fahri Halit Bilgen
Fatih Güler
Fatma Ayçiçek
Fatma Birsen
Fatma Çiçekli
Fatma Nur Çakın
Fatma Nur Tokay
Fatma Sevim
Fatma Sevindik
Fatma Taşpınar
Fatma Temel
Fatma Yaşar
Ferzat Güven
Gamze Karaman
Gönül Tepedelen.
Görkem Kandemir
Gülistan Yakan
Hakan Gümüşcan
Halil Kocabaş
Halil Yıldırım
Halis Süntar
Hasan Azgın
Hasan Eker
Hasan Hüseyin Çelik
Hasibe Balcı
Hatice Boncuk Tekdamar
Hatice İbiş
Haydar Uludağ
Hilmi Cenk Alaybeyoğlu
Hüseyin Çoban
Hüseyin İyipilavcı
Hüseyin Karakoç
Hüseyin Keskin
Hüsnü Can
İbrahim Gönül
İlayda Arkuntaş
İlknur Büyükduran
İsmail Akpınar
İsmail Aşçı
İsmihan Mucuk
Kadir Taylan
Kadriye Değiş
Kasım Metin Deniz
Kemal Emre Tokkacı
Keziban Gayan
Korhan Ceyhan
Lütfiye Büyükalpelli
Mehmet Ali Seçim
Mehmet Ceylan
Mehmet Çalım
Mehmet Erdiş, Ali Gök
Mehmet Kapandaş
Mehmet Mete Doğruay
Mehmet Safa Özsakal
Mehmet Tural
Melike Kalaycı
Meltem Özden
Meral Yavuz
Merve Gedik
Meryem Kart
Meryem Ünlerşen
Meryem Yıldız
Metin Akbaş
Metin Gönülalan
Mevlüt Berat Dumanoğlu
Mevlüt Güneş
Mevlüt Yılmaz
Muammer Soyer
Muhammed Emre Koçcu
Muhammet Volkan Göktepe
Murat Dursun Tosun
Musa Leylek
Musa Şahin
Mustafa Kahveci
Mustafa Kopulay
Mustafa Nihat Demirci
Mustafa Nihat Köse
Mustafa Yalçın
Mustafa Yaşar Evren
Muzaffer Bozkurt
Mücahit Ramazan Savaş
Nazife Soysal
Nazmiye Elnur Aydın
Nazmiye Kuyak
Nesibe Gelişigüzel
Nesibe Koç Aydoğdu
Nurbaki Aslan
Osman Sezer
Ömer Faruk Camızcı
Ömer Tuncay İpek
Özer Yeşildal
Pembe Polat
Pınar Esen
Rabiya Nur Can
Rahmet Hakan Boysan
Raşit İhlamur
Raziye Boydak
Raziye Çevik
Rukiye Kılınçat
Rukiye Parlak
Rumeysa Özetci
Rümeysa Kıymet
Salih Gökten
Saniye Özsoy
Selma Bardakçı
Sema Nur Yağız
Semih Akan
Senem Aktaş
Serdar Karanfil
Serkan Keçeli
Sevgi Cankurtaran
Sultan Çalık
Sümeyra Kıvanç
Sümeyra Yağcı
Sümeyye Karakaya
Şefika Kemerci
Şerife Payza Dilbaz
Şeyma Kumru
Şeyma Süslü
Şeyma Ürkmez
Şule Cansu Yiğit
Taha Doğan
Tuba Yiğit
Tuğba Sağlam