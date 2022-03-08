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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen yeğeni Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasını dosyaya sundu. Gülen hakkında verilen mütalaada her ne kadar örgüt yöneticiliğinden dava açılmışsa da örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu belirtilerek 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ekleme: 8.03.2022 - 13:47 Güncelleme: 8.03.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
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MİT'in operasyonuyla Kenya'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında Anka'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'de başlayan yargılamada Gülen zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatla savunma yapmak istemediğini söylemişti.

EYLEMİN 'ÜYELİK' OLDUĞU AKTARILDI

Selahaddin Gülen hakkında duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu. Örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Gülen'in örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate
alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu aktarıldı.

Savcı mütalaasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep ederek, itirafçı olduğu ve örgütün deşifresine yönelik beyan ile teşhisinin dikkate alınarak
etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.
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