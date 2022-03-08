Barcelona-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Barcelona-Galatasaray Maçı Saat Kaçta?
Barcelona-Galatasaray maçı birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Barcelona-Galatasaray maçı maçı ne zaman? Barcelona-Galatasaray maçı maçı hangi kanalda? Barcelona-Galatasaray maçı maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...
Barcelona-Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman ve Barcelona-Galatasaray maçı saat kaçta soruları yer aldı. UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi İspanya’nın dev takımı Barcelona oldu. Bu nedenle iki takım arasında oynanacak maç ilgiyle takip ediliyor. Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman ve Barcelona-Galatasaray maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Barcelona-Galatasaray Maçı Ne Zaman?
Barcelona-Galatasaray maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman ve Barcelona-Galatasaray maçı saat kaçta sorusu yer aldı. Barcelona-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçının 10 Mart Perşembe günü saat 23.00’da oynanacağı belirtildi. Karşılaşmayı EXXEN platformu üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer karşılaşmaları da takip eden birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var ve bu akşam hangi maçlar var soruları oldu. İşte haftalık maç takvimi;
8 Mart Salı
23.00 Bayern Münih-Salzburg Exxen
23.00 Liverpool-Inter Exxen
9 Mart Çarşamba
20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen
20.45 Porto-Lyon Exxen
23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen
23.00 Real Madrid-PSG
10 Mart Perşembe
20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor
20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen
20.45 Sevilla-West Ham Exxen
20.45 PAOK-Gent Exxen
20.45 Partizan-Feyenoord Exxen
20.45 Slavia Prag-LASK Exxen
20.45 Vitesse-Roma Exxen
22.30 Norwich City-Chelsea S Sport
22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport
23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen
23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen
23.00 Braga-Monaco Exxen
23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen
23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen
23.00 Leicester City-Rennes Exxen
23.00 Marsilya-Basel Exxen
23.00 PSV-Kopenhag Exxen
11 Mart Cuma
20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Atletico Madrid Spor Smart
12 Mart Cumartesi
13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor
13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1
15.30 Brighton-Liverpool S Sport
16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
16.00 Levante-Espanyol Spor Smart
17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2
18.15 Granada-Elche Spor Smart
19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor
19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1
20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2
20.30 Manchester United-Tottenham S Sport
20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart
22.45 Milan-Empoli S Sport 2
23.00 Granada-Valencia Spor Smart
13 Mart Pazar
13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz
13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor
13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1
14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2
16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1
16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart
17.00 Everton-Wolverhampton S Sport
17.00 Chelsea-Newcastle S Sport
17.00 Verona-Napoli S Sport 2
18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.30 Udinese-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart
22.45 Torino-Inter S Sport 2
23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart