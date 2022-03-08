Barcelona-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Barcelona-Galatasaray Maçı Saat Kaçta?

Barcelona-Galatasaray maçı birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Barcelona-Galatasaray maçı maçı ne zaman? Barcelona-Galatasaray maçı maçı hangi kanalda? Barcelona-Galatasaray maçı maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Barcelona-Galatasaray Maçı Ne Zaman?



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Barcelona-Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bvesoruları yer aldı. UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi İspanya’nın dev takımı Barcelona oldu. Bu nedenle iki takım arasında oynanacak maç ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Barcelona-Galatasaray maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Barcelona-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçının 10 Mart Perşembe günü saat 23.00’da oynanacağı belirtildi. Karşılaşmayı EXXEN platformu üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer karşılaşmaları da takip eden birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları oldu. İşte haftalık maç takvimi;8 Mart Salı23.00 Bayern Münih-Salzburg Exxen23.00 Liverpool-Inter Exxen9 Mart Çarşamba20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen20.45 Porto-Lyon Exxen23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen23.00 Real Madrid-PSG10 Mart Perşembe20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen20.45 Sevilla-West Ham Exxen20.45 PAOK-Gent Exxen20.45 Partizan-Feyenoord Exxen20.45 Slavia Prag-LASK Exxen20.45 Vitesse-Roma Exxen22.30 Norwich City-Chelsea S Sport22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen23.00 Braga-Monaco Exxen23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen23.00 Leicester City-Rennes Exxen23.00 Marsilya-Basel Exxen23.00 PSV-Kopenhag Exxen11 Mart Cuma20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor23.00 Atletico Madrid Spor Smart12 Mart Cumartesi13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 115.30 Brighton-Liverpool S Sport16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 116.00 Levante-Espanyol Spor Smart17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 218.15 Granada-Elche Spor Smart19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 120.00 Sampdoria-Juventus S Sport 220.30 Manchester United-Tottenham S Sport20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart22.45 Milan-Empoli S Sport 223.00 Granada-Valencia Spor Smart13 Mart Pazar13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 114.30 Fiorentina-Bologna S Sport 216.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 116.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 216.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart17.00 Everton-Wolverhampton S Sport17.00 Chelsea-Newcastle S Sport17.00 Verona-Napoli S Sport 218.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 119.30 Udinese-Roma S Sport 220.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart22.45 Torino-Inter S Sport 223.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart