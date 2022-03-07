Yaşamaya Bak Filmi Konusu Nedir? Sen Yaşamaya Bak Ne Zaman Yayınlanacak?
Sen Yaşamaya Bak filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sen Yaşamaya Bak filmi ne zaman yayınlanacak sorusu yer aldı. Peki, Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak? Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Sen Yaşamaya Bak oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Sen Yaşamaya Bak filminin Netflix platformunda yayınlanmasına az bir süre kaldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir ve Sen Yaşamaya Bak filmi ne zaman yayınlanacak soruları yer almaktadır. Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünde yer aldığı proje birçok kişi tarafından merak ediliyor. Romantik komedi türünde yapılan film hakkında araştırmalar detaylandırıldı. Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir ve Sen Yaşamaya Bak filmi ne zaman yayınlanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Sen Yaşamaya Bak Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?
Netflix’te yayınlanmasına sayılı günler kala Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak soruları yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi araştırmalara başladı. Filmin 21 Mart günü Netflix’te yayınlanacağı belirtildi.
Sen Yaşamaya Bak Filmi Oyuncuları Kimler?
Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. İşte oldukça merak edilen Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları;
Aslı Enver,
Kaan Urgancıoğlu,
Mert Ege Ak,
Ezgi Şenler,
Birce İrem,
Sertaç Güder,
Defne Ayşe Özpirinç,
Gizem Özmen,
Vural Şahanoğlu,
Latif Koru
Aslı Enver Kimdir?
Sen Yaşamaya Bak filminin başrolünde yer alan Aslı Enver oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Aslı Enver kimdir sorusu yer alıyor. 10 Mayıs 1984 doğumlu olan Aslı Enver Londra’da dünyaya gelmiştir. Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirmiştir. Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Özellikle Kavak Yelleri dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir başarı yakalamıştır. 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlendi. Fakat bu evlilik çok uzun sürmeyerek 2015 yılında sona erdi. Aslı Enver projeleri şu şekilde sıralanabilir;
2002-2003 Uzay Sitcomu
Duygu Konuk oyuncu TRT 1
2003-2004 Hayat Bilgisi
Hazal Gürpınar Yardımcı oyuncu Kanal D / Show TV
2007-2011 Kavak Yelleri
Mine Ergun Başrol oyuncusu Kanal D
2012 Suskunlar
Ahu Kumral Show TV
2013-2014 Kayıp
Özlem Albayrak Kanal D
2014 Bana Artık Hicran De
Hicran Eyüpoğlu
2015 Mutlu Ol Yeter
Zeynep Tunç atv
2016 Kış Güneşi
Nisan Ulusal Show TV
2017-2019 İstanbullu Gelin
Süreyya Boran Star TV
2020 Babil
Ayşe Karaali
İnternet
Yıl Yapım Rol Notlar Platform
2022 Sen Yaşamaya Bak
Melisa Başrol oyuncusu
(film) Netflix
Ödülleri
2016 Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü 2015 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu Personel (oyun) Kazandı[2]
2017 3.Elele Avon Kadın Ödülleri Yılın Oyuncusu Kış Güneşi Adaylık
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü 2016 Yılının En Beğenilen Kadın Cinema Oyuncusu Kardeşim Benim Kazandı
44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu İstanbullu Gelin Kazandı
6.Bilkent Tv Ödülleri En İyi Drama Kadın Oyuncu Kazandı
2018 Marketing Türkiye The One Ödülleri Kadın Marka Yüzü Ödülü Kazandı
45.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adaylık
2018 The One Awards Yılın En İyi Reklam Yüzü Penti Kazandı