Yaşamaya Bak Filmi Konusu Nedir? Sen Yaşamaya Bak Ne Zaman Yayınlanacak?

Sen Yaşamaya Bak Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?



Sen Yaşamaya Bak Filmi Oyuncuları Kimler?



Aslı Enver Kimdir?

Sen Yaşamaya Bak filminin Netflix platformunda yayınlanmasına az bir süre kaldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer almaktadır. Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünde yer aldığı proje birçok kişi tarafından merak ediliyor. Romantik komedi türünde yapılan film hakkında araştırmalar detaylandırıldı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Netflix’te yayınlanmasına sayılı günler kalasoruları yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi araştırmalara başladı. Filmin 21 Mart günü Netflix’te yayınlanacağı belirtildi.Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İşte oldukça merak edilen Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları;Aslı Enver,Kaan Urgancıoğlu,Mert Ege Ak,Ezgi Şenler,Birce İrem,Sertaç Güder,Defne Ayşe Özpirinç,Gizem Özmen,Vural Şahanoğlu,Latif KoruSen Yaşamaya Bak filminin başrolünde yer alan Aslı Enver oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. 10 Mayıs 1984 doğumlu olan Aslı Enver Londra’da dünyaya gelmiştir. Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirmiştir. Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Özellikle Kavak Yelleri dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir başarı yakalamıştır. 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlendi. Fakat bu evlilik çok uzun sürmeyerek 2015 yılında sona erdi. Aslı Enver projeleri şu şekilde sıralanabilir;2002-2003 Uzay SitcomuDuygu Konuk oyuncu TRT 12003-2004 Hayat BilgisiHazal Gürpınar Yardımcı oyuncu Kanal D / Show TV2007-2011 Kavak YelleriMine Ergun Başrol oyuncusu Kanal D2012 SuskunlarAhu Kumral Show TV2013-2014 KayıpÖzlem Albayrak Kanal D2014 Bana Artık Hicran DeHicran Eyüpoğlu2015 Mutlu Ol YeterZeynep Tunç atv2016 Kış GüneşiNisan Ulusal Show TV2017-2019 İstanbullu GelinSüreyya Boran Star TV2020 BabilAyşe KaraaliYıl Yapım Rol Notlar Platform2022 Sen Yaşamaya BakMelisa Başrol oyuncusu(film) Netflix2016 Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü 2015 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu Personel (oyun) Kazandı[2]2017 3.Elele Avon Kadın Ödülleri Yılın Oyuncusu Kış Güneşi AdaylıkYıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü 2016 Yılının En Beğenilen Kadın Cinema Oyuncusu Kardeşim Benim Kazandı44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu İstanbullu Gelin Kazandı6.Bilkent Tv Ödülleri En İyi Drama Kadın Oyuncu Kazandı2018 Marketing Türkiye The One Ödülleri Kadın Marka Yüzü Ödülü Kazandı45.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adaylık2018 The One Awards Yılın En İyi Reklam Yüzü Penti Kazandı