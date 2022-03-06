Karamelli Profiterol Nasıl Yapılır? Evde Kolay Karamelli Profiterol Tarifi
Karamelli Profiterol tarifi misafirleri için hazırlık yapanlar tarafından oldukça aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında karamelli profiterol nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, karamelli profiterol nasıl yapılır? Karamelli profiterol tarifi nedir? Evde kolay karamelli profiterol yapımı nasıl? İşte merak edilenler...
Karamelli profiterol tarifi farklı bir lezzet denemek isteyenler için ideal tarifler arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili olarak Karamelli Profiterol nasıl yapılır ve evde kolay karamelli profiterol tarifi nedir sorularına cevap aramaya başladı. Klasik profiterolden farklı olarak karamelin lezzetini de üstüne alan bu tarif giderek popülerliğini arttırıyor. Misafirlerine hazırlık yapmak isteyenler ve beş çayında farklı bir şeyler denemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Karamelli profiterol nasıl yapılır ve evde kolay karamelli profiterol tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Karamelli Profiterol İçin Gerekli Malzemeler
Karamelli profiterol için gerekli malzemeler bu tarifi denemek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında karamelli profiterol için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken durum malzemelerin kaliteli ve taze olmasıdır. Böylece çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte karamelli profiterol için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
Karamel sos için:
225 gr su
315 gr toz şeker
200 gr krema (kutu süt kreması)
Profiterol Hamuru için:
75 ml su
75 ml süt
85 gr. un
2 adet yumurta
30 ml krema
70 gr. Tereyağı
¼ çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
Cream Patisserie – Pastacı Kreması için:
350 ml süt
150 ml krema
110 gr toz şeker
1 çubuk vanilya ya da 1 paket vanilya
1 adet yumurta
4 adet yumurta sarısı
40 gr. Mısır nişastası