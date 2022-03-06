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Karamelli Profiterol Nasıl Yapılır? Evde Kolay Karamelli Profiterol Tarifi

Karamelli Profiterol tarifi misafirleri için hazırlık yapanlar tarafından oldukça aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında karamelli profiterol nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, karamelli profiterol nasıl yapılır? Karamelli profiterol tarifi nedir? Evde kolay karamelli profiterol yapımı nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.03.2022 - 13:21 Güncelleme: 6.03.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Karamelli Profiterol Nasıl Yapılır? Evde Kolay Karamelli Profiterol Tarifi
Karamelli profiterol tarifi farklı bir lezzet denemek isteyenler için ideal tarifler arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili olarak Karamelli Profiterol nasıl yapılır ve evde kolay karamelli profiterol tarifi nedir sorularına cevap aramaya başladı. Klasik profiterolden farklı olarak karamelin lezzetini de üstüne alan bu tarif giderek popülerliğini arttırıyor. Misafirlerine hazırlık yapmak isteyenler ve beş çayında farklı bir şeyler denemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Karamelli profiterol nasıl yapılır ve evde kolay karamelli profiterol tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Karamelli Profiterol İçin Gerekli Malzemeler

Karamelli profiterol için gerekli malzemeler bu tarifi denemek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında karamelli profiterol için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken durum malzemelerin kaliteli ve taze olmasıdır. Böylece çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte karamelli profiterol için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;


Karamel sos için:

225 gr su

315 gr toz şeker

200 gr krema (kutu süt kreması)


Karamelli Profiterol Nasıl Yapılır? Evde Kolay Karamelli Profiterol Tarifi


Profiterol Hamuru için:

75 ml su

75 ml süt

85 gr. un

2 adet yumurta

30 ml krema

70 gr. Tereyağı

¼ çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker


Cream Patisserie – Pastacı Kreması için:

350 ml süt

150 ml krema

110 gr toz şeker

1 çubuk vanilya ya da 1 paket vanilya

1 adet yumurta

4 adet yumurta sarısı

40 gr. Mısır nişastası


Karamelli Profiterol Nasıl Yapılır? Evde Kolay Karamelli Profiterol Tarifi


Karamelli Profiterol Nasıl Yapılır?

Sürekli aynı tarifleri denemekten sıkılanlar farklı bir lezzet olarak karamelli profiterol nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. Misafirleri için hazırlık yapanlar evde kolay bir şekilde bu tarifi hazırlamak için detayları merak ediyor. Karamelli profiterol tarifi için ilk olarak 1 su bardağı suyu tencereye koyun. Ardından biraz ısınmasını bekledikten sonra margarini içine ekleyip karıştırın. Margarin ekledikten sonra unu da ilave edip topaklanmasına izin vermeden çırpıcı yardımıyla karıştırın. Hamur toplanmaya başladığında ocaktan hamurunuzu alın. Bir kasenin içinde yaklaşık 3-4 saat kadar soğumasını bekleyin. Ardından teker teker yumurtaları kırın ve bir çay kaşığının ucuyla tuz ekleyin. Mikserle yumurtaları hamura iyice yedirin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişmeye bırakın. Fırını kapattıktan sonra hamurunuzu 3 saat boyunca dinlenmeye bırakın. Ardından pastacı kremasını hazırlayarak soğuyan profiterollerin içine doldurun. Ardından karamelini hazırlama işlemine geçebilirsiniz. Şekeri tencereye ekleyin ve karamel hale gelene kadar karıştırın. Şeker kahverengi olana kadar karıştırın. Ardından margarini de ekleyerek karıştırma işlemine devam edin. Son olarak sıvı krema ve 1 yemek kaşığı nişastayı ekleyin. Kaynayana kadar pişirin. Ardından soğumaya bırakın. Soğuyan karamelleri profiterollerin üzerine sürün. Afiyetle karamelli profiterol tarifinizi tüketebilirsiniz.


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