Karamelli Profiterol Nasıl Yapılır? Evde Kolay Karamelli Profiterol Tarifi

Karamelli Profiterol İçin Gerekli Malzemeler











Karamelli Profiterol Nasıl Yapılır?





Karamelli profiterol tarifi farklı bir lezzet denemek isteyenler için ideal tarifler arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili olarakvesorularına cevap aramaya başladı. Klasik profiterolden farklı olarak karamelin lezzetini de üstüne alan bu tarif giderek popülerliğini arttırıyor. Misafirlerine hazırlık yapmak isteyenler ve beş çayında farklı bir şeyler denemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Karamelli profiterol için gerekli malzemeler bu tarifi denemek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında karamelli profiterol içinsorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken durum malzemelerin kaliteli ve taze olmasıdır. Böylece çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte karamelli profiterol için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;Karamel sos için:225 gr su315 gr toz şeker200 gr krema (kutu süt kreması)Profiterol Hamuru için:75 ml su75 ml süt85 gr. un2 adet yumurta30 ml krema70 gr. Tereyağı¼ çay kaşığı tuz1 çay kaşığı şekerCream Patisserie – Pastacı Kreması için:350 ml süt150 ml krema110 gr toz şeker1 çubuk vanilya ya da 1 paket vanilya1 adet yumurta4 adet yumurta sarısı40 gr. Mısır nişastasıSürekli aynı tarifleri denemekten sıkılanlar farklı bir lezzet olaraksorusuna cevap aramaya başladı. Misafirleri için hazırlık yapanlar evde kolay bir şekilde bu tarifi hazırlamak için detayları merak ediyor. Karamelli profiterol tarifi için ilk olarak 1 su bardağı suyu tencereye koyun. Ardından biraz ısınmasını bekledikten sonra margarini içine ekleyip karıştırın. Margarin ekledikten sonra unu da ilave edip topaklanmasına izin vermeden çırpıcı yardımıyla karıştırın. Hamur toplanmaya başladığında ocaktan hamurunuzu alın. Bir kasenin içinde yaklaşık 3-4 saat kadar soğumasını bekleyin. Ardından teker teker yumurtaları kırın ve bir çay kaşığının ucuyla tuz ekleyin. Mikserle yumurtaları hamura iyice yedirin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişmeye bırakın. Fırını kapattıktan sonra hamurunuzu 3 saat boyunca dinlenmeye bırakın. Ardından pastacı kremasını hazırlayarak soğuyan profiterollerin içine doldurun. Ardından karamelini hazırlama işlemine geçebilirsiniz. Şekeri tencereye ekleyin ve karamel hale gelene kadar karıştırın. Şeker kahverengi olana kadar karıştırın. Ardından margarini de ekleyerek karıştırma işlemine devam edin. Son olarak sıvı krema ve 1 yemek kaşığı nişastayı ekleyin. Kaynayana kadar pişirin. Ardından soğumaya bırakın. Soğuyan karamelleri profiterollerin üzerine sürün. Afiyetle karamelli profiterol tarifinizi tüketebilirsiniz.