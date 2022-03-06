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6 Mart Altın Ne Kadar? 6 Mart Altın Fiyatları

6 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. 6 Mart altın fiyatları ne kadar sorularına cevap aramaya başladı. 6 Mart gram altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 6 Mart gram altın ne kadar? 6 Mart çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.03.2022 - 11:56 Güncelleme: 6.03.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
6 Mart Altın Ne Kadar? 6 Mart Altın Fiyatları
6 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle 6 Mart gram altın ne kadar ve 6 Mart çeyrek altın fiyatları ne kadar soruları sabah saatlerinden itibaren aratılmaya başladı. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya piyasaları üzerine altın fiyatlarındaki dalgalanmanın nasıl ilerleyeceği merak edildi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da bu nedenle yakından takip ediliyor. 6 Mart altın ne kadar ve 6 Mart gram altın ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

6 Mart Altın Fiyatları


6 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar 6 Mart gram altın ne kadar ve 6 Mart çeyrek altın ne kadar soruları yer aldı. Altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği yatırımcılar tarafından da merak edildi. İşte 6 Mart 6 fiyatları;


CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.968,00

SATIŞ: 6.058,00


6 Mart Altın Ne Kadar? 6 Mart Altın Fiyatları




TAM ALTIN

ALIŞ: 5.837,00

SATIŞ: 5.896,00


YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.927,00

SATIŞ: 2.958,00


6 Mart Altın Ne Kadar? 6 Mart Altın Fiyatları


ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.462,00

SATIŞ: 1.479,00


GRAM ALTIN

ALIŞ: 899,06

SATIŞ: 899,24


Altın Fiyatları Artacak Mı?


Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de altın fiyatları artacak mı sorusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılandı altın sadece savaş ortamını sevmiyor enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır. Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putin'e bıraktılar. Bana sorsanız ons bazında gram bazında ben bu fiyatlardan altın gümüş yatırımı yapmam. Yatırımcılar sert düşüşler yükselişler yaşanırsa bunu soğuk kanlılık ile takip etmeli. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Tekrar 1900 dolar altına sarkma ihtimalinde yüzde 50'mi alırım. FED'i beklerim kendime süre tanırım pozisyonumu kapatırım. 2022 yılında ons altında 2150 dolar gram altında 1450 lira benim öngörüm bu yönde. Zaman olarak bir şey söyleyemem. Bir gün bile olsa bu seviyeler aşağı yönlü kırılacak pozisyonunu kapatanlar yoluna devam edecek. Rusya da Ukrayna da zengin insanlar. Ama yasak geldi. Ne kadar zengin olursanız olun bir valizle gidebiliyorsunuz. Kitlesel göç diye bir şey var. Diyorum ki kitlesel göç var bununla birlikte insanlar beraberinde dijital parayı yanında götürmek isteyecektir. Ben 2020 yılında ilk kez yatırımcılara sepet oluşturun ve içinde kripto paranız da olsun diyorum. Toplum bunu bilmek ve öğrenmek zorunda. Herkes oturuyor on kişi senin hangi coin var... Bu bu kadar basit bir şey değil. Rusya'yı finansal, ekonomik açıdan felç ettiler bu artarak devam ediyor. Bir ay sonra iki ay sonra farklı bir dünya ekonomisini konuşabilir miyiz bilemiyorum her ayın farklı hikayesi olacak. Kocaman kapalı kutu var. Şöyle bir ricam var lütfen bu kaos ortamında kısa vadeli işlem yapmayın. Sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Parite işlemi ile işlem yaparsanız zarar etmezsiniz. TL ile kısa vadeli kaldıraçlı işlem yapmıyoruz. Bugün zirveleri rallileri konuşuyoruz bir anda karlar yerini zarara bırakabilir yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir.” ifadeleri kullandı.


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