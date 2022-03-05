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Akıllı saatiniz geri çağrılıyor! 'Kullanmayı bırakın' uyarısı yaptılar

Google'a ait akıllı saat üreticisi Fitbit, 2017'de tanıttığı ve 2020'de üretimini durdurduğu Fitbit Ionic model akıllı saatleri geri çağırdığını duyurdu. Fitbit'e göre Ionic modellerinin içindeki pil aşırı ısınabilir ve yanma tehlikesi oluşturabilir. Ayrıca Fitbit, "Bir Fitbit Ionic'iniz varsa, lütfen cihazınızı kullanmayı bırakın." ifadesini kullandı.

Ekleme: 5.03.2022 - 01:23 Güncelleme: 5.03.2022 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
Akıllı saatiniz geri çağrılıyor! 'Kullanmayı bırakın' uyarısı yaptılarABD'de tüketici güvenliğini sağlayan düzenleyici kurum olan CPSC'nin açıklamasına göre, Google'a ait Fitbit, aşırı ısınan pillerin yanıklara neden olduğu yönündeki raporların ardından önemli bir adım attı ve bir milyondan fazla Fitbit Ionic akıllı saatini geri çağırdı.

FITBIT IONIC İÇİN YANIK RAPORLARI GELİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

Açıklamada, Fitbit'in aşırı ısınmanın üçüncü ve ikinci derece yanıklara yol açtığı durumlar da dahil olmak üzere ABD'de ve denizaşırı ülkelerden çeşitli raporlar aldığı aktarıldı.

Geri çağrılan akıllı saatlerin yaklaşık 1 milyonunun ABD'de ve yaklaşık 693 bininin ise uluslararası pazarda satıldığı öğrenildi.

Geri çağırma programının FB503CPBU, FB503GYBK, FB503WTGY ve FB503WTNV seri numaralı saat modelleri için geçerli olduğu bilgisi verildi.

"LÜTFEN CİHAZINIZI KULLANMAYI BIRAKIN"

Fitbit ise yaptığı açıklamada, "Bir Fitbit Ionic'iniz varsa, lütfen cihazınızı kullanmayı bırakın. Bu gönüllü geri çağırma, diğer Fitbit akıllı saatlerini veya etkinlik izleyicilerini etkilemez" dedi.

Açıklamalara göre kullanıcılar ellerindeki Fitbit Ionic'leri iade ettiklerinde Fitbit'ten 299 dolar tutarında bir geri ödeme alacak ve kendilerine seçili Fitbit cihazlarında kullanılabilecek yüzde 40 indirim tanımlanacak.

Fitbit Ionic, Eylül 2017'de piyasaya sürülmüştü. Akıllı saat, aktivite takibinin yanı sıra kalp hızı ve uyku takibi gibi özellikler sunuyordu.

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