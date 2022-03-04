Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat! Çok sayıda il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; özellikle salı ve çarşamba günleri yurdun büyük bir kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar bekleniyor?