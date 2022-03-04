Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat! Çok sayıda il için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; özellikle salı ve çarşamba günleri yurdun büyük bir kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.
Rapora göre; özellikle salı ve çarşamba günleri yurdun büyük bir kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
8 Mart Salı: Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum,
Yozgat, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan.
9 Mart Çarşamba: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta,
Burdur, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Tokat,
Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan.