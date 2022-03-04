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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat! Çok sayıda il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; özellikle salı ve çarşamba günleri yurdun büyük bir kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar bekleniyor?

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat! Çok sayıda il için kar uyarısı
Ekleme: 4.03.2022 - 23:18 Güncelleme: 4.03.2022 - 23:27 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat! Çok sayıda il için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Rapora göre; özellikle salı ve çarşamba günleri yurdun büyük bir kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

8 Mart Salı: Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum,

Yozgat, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan.

9 Mart Çarşamba: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta,

Burdur, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Tokat,

Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan.


Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat! Çok sayıda il için kar uyarısı
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