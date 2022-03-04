Latte Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Latte Pasta Tarifi

Latte Pasta İçin Gerekli Malzemeler Neler?



Latte Pasta Nasıl Yapılır?



Latte pasta birçok kişi tarafından merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. İsmiyle oldukça dikkat çeken bu tarif giderek popülerliğini arttırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Beş çayları için oldukça iyi bir seçenek olan bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Aynı tarifleri denemekten sıkıldıysanız ve misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu tarifin güzel olması için dikkat etmeniz gereken noktalar arasında malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle alacağınız ürünlerin kalitesine ve tazeliğine dikkat etmeniz gerekmektedir. İşte latte pasta için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;Pandispanya İçin:4 adet yumurta3 kahve fincanı toz şeker (195 gram)4 kahve fincanı un (160 gram)1 paket vanilin1 paket kabartma tozu1 çay kaşığı granül kahve3-4 yemek kaşığı suKreması İçin:4 su bardağı süt (720 ml)1 su bardağı (2 parmak eksik) toz şeker (80 gram)2,5 yemek kaşığı un (45 gram)2 yemek kaşığı nişasta (20 gram)2 adet yumurta sarısı1 paket vanilin1 tepeleme tatlı kaşığı tereyağı (20 gram)2 çay kaşığı granül kahveYarım su bardağı sıcak suKaplama İçin:160 gram beyaz çikolata1 yemek kaşığı krema60 gram bitter çikolata150 gram fındık (pirinç fındık veya rondodan geçirilmiş)Gerekli malzemeler tamamlandıysasorusuna cevap verebiliriz. Birçok kişi tarafından oldukça merak edilen bu tarif için öncelikle yumurtaların sarısını ayrın. Akını ve sarısını iki ayrı kaseye koyduktan sonra yumurta akını toz şeker ile birlikte iyice çırpın. Mikser yardımıyla bu karışımı iyice köpük kıvamına getirin. Ardından şekerin diğer yarısıyla yumurtaların sarısını çırpın. Ardından üzerine su, vanilin, kabartma tozu ve granül kahveyi ekleyin. Bu karışımı da krema haline gelene kadar karıştırın. Ardından yumurta akını bu karışıma azar azar ekleyin ve spatula ile yavaşça karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra harcı dökün ve yayılmasını sağlayın. 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika boyunca pişirin. Piştikten sonra oda sıcaklığına soğutun. Kreması için süt, toz şeker, un, yumurta sarısı, nişasta, vanilin ve granül kahveyi ocakta pişirin. Koyu bir kıvam aldıktan sonra tereyağını ekleyin. Kremayı soğuması için buzdolabına koyun. 1 bardak kahveyle pandispanyanızı ıslattıktan sonra iki pandispanyanın arasına kremayı sıkın. Buzdolabında dinlendirdikten sonra beyaz çikolatayı eriterek kremayla birleştirin ve pastanızın üzerini kaplayın. Bitter çikolata da gezdirdikten sonra kürdan yardımıyla pasta üzerinde şekiller oluşturun. 15 dakika dondurduktan sonra yan taraflarına fındık serpiştirin. 1 saat buzdolabına koyduktan sonra latte pastanızı afiyetle tüketebilirsiniz.