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4 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 4 Mart Gram Altın Ne Kadar?

Sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında altın fiyatları yer aldı. Bu nedenle birçok kişi altın fiyatları ne kadar sorusuna cevap arıyor. Peki, 4 Mart altın fiyatları ne kadar? 4 Mart gram altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 4.03.2022 - 10:38 Güncelleme: 4.03.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
4 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 4 Mart Gram Altın Ne Kadar?
4 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Mart altın fiyatları ne kadar ve 4 Mart gram altın ne kadar soruları yer alıyor. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ardından tüm dünya piyasalarının etkilenmesiyle yatırımcılar konu hakkında araştırmalara başladı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip ediliyor. 4 Mart gram altın ne kadar ve 4 Mart çeyrek altın ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detayların inceleyebilirsiniz.

4 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?


4 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Mart altın fiyatları ne kadar ve 4 Mart gram altın ne kadar soruları aratılıyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken ekonomi piyasasının en önemli değerleri arasında yer alan altın için araştırmalar hızlandı. Altın fiyatlarının dalgalı ilerlemesi nedeniyle birçok kişi uzmanlar tarafından yapılacak açıklamayı yakından takip etmeye başladı. 4 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 797,75
SATIŞ: 827,51

ATA ALTIN
ALIŞ: 5.868,00
SATIŞ: 5.940,00

4 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 4 Mart Gram Altın Ne Kadar?

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.812,00
SATIŞ: 5.900,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.714,00
SATIŞ: 5.789,00

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.866,00
SATIŞ: 2.905,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.431,00
SATIŞ: 1.452,00

GRAM ALTIN
ALIŞ: 879,91
SATIŞ: 880,06


4 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 4 Mart Gram Altın Ne Kadar?

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Altın fiyatlarıyla ilgili olarak en sık aratılan sorulardan biri de altın fiyatları artacak mı sorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi araştırma yapmak için arama motorlarına yöneldi. Altın fiyatları hakkında uzmanlar tarafından yapılacak açıklama ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak 'Rusya'nın ekonomik olarak çökmesi beraberinde siyasi riskler de getirebilir. Dünyayla para transferinizin kesilmesi farklı enstrümanlarla ticareti devreye sokmayı gerektirir. Rusya'nın rezervlerine baktığınızda yaklaşık 640 milyar dolardan bahsediyor. Bunun altın tarafına ağırlık verilmesi ama kripto paraların da konuşulması tekrar kripto paralarda yüzde 5-6 civarında bir değer artışına neden oldu. Ancak Rusya hangi enstrümanları kullanacak da ticari anlamda kendini kurtaracak bu belirsizliğini koruyor. Çünkü dünyayla bağınızın kopması endişeye neden oluyor. Yaptırım kararları ve savaşın uzaması en çok emtia piyasalarında altında, petrolde, gümüşte hissediliyor. Böyle oldukça altın ve petrolde artış devam eder. Savaş durumu sürdükçe dünyada insanlar ya da ülkeler 'varlıklarımızı fiziki olarak istiyoruz' derse bambaşka bir durum görürüz. Altında bırakın 2 bin seviyelerini 3 bin seviyeleri görülebilir. Burada Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ne olacağı, bir ateşkes olup olmayacağı önemli. Bunun olmadığı, istikrarın sağlanmadığı ortamlarda bu artışlar devam eder. Türkiye için de fiyatların artışı enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor. Zamları gündeme getiriyor. Türkiye ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyiz diyor. Bu da dış diplomasinin de etkili olacağını gösteriyor.' İfadeleri kullanıldı.

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