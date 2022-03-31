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Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak? 2022 Teravih Namazı Yarın Mı?

Teravih namazı yarından itibaren birçok Müslüman tarafından kılınacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu yer alıyor. Peki, teravih saat kaçta? Teravih yarın mı? Teravih namazı ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 31.03.2022 - 10:34 Güncelleme: 31.03.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak? 2022 Teravih Namazı Yarın Mı?
Teravih namazı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında teravih namazı ne zaman kılınacak ve teravih namazı yarın mı soruları yer aldı. Ramazan ayının gelmesine iki gün kala birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Teravih namazı ne zaman kılınacak ve teravih namazı yarın mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

2022 Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak?


2022 teravih namazı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu yer alıyor. 2022 Teravih namazı Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Son iki yıldır pandemi nedeniyle kılınamayan teravih namazlarının bu sene kılınacak olması birçok kişiyi heyecanlandırdı. 2022 teravih namazı ne zaman ve 2022 teravih namazı yarın mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak? 2022 Teravih Namazı Yarın Mı?

2022 Teravih Namazı Ne Zamana Kılınacak?


2022 Teravih namazı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu yer aldı. Ramazan ayına sayılı günler kala birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Son iki senedir pandemi nedeniyle kılınamayan teravih namazlarının bu sene vaka sayılarının azalması ve aşılamanın artması sayesinde kılınabileceği belirtildi. Bu nedenle birçok Müslüman heyecanlı bir şekilde teravih namazının kılınacağı tarihi belemeye başladı. 20 rekattan oluşan teravih namazı Ramazan ayının sünneti olarak belirtilmektedir. İlk teravih 1 Nisan 2022 tarihinde yatsı namazının ardından kılınacak.

Bu Sene Teravih Namazı Kılınacak Mı?


 

Pandemi nedeniyle birçok kişi teravih namazının kılınıp kılınmayacağını merak etmeye başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu sene teravih namazı kılınacak mı sorusu yer aldı. Son iki senedir kılınmayan teravih namazı ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." açıklamasında bulundu.


Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak? 2022 Teravih Namazı Yarın Mı?

Teravih Saat Kaçta?


Teravih Namazı kılmak isteyen birçok Müslüman teravih saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Yatsı namazının ardından kılınacak olan teravih vakitleri şu şekilde;

1 02.04.2022 20:58*
2 03.04.2022 20:59
3 04.04.2022 21:01
4 05.04.2022 21:02
5 06.04.2022 21:03
6 07.04.2022 21:05
7 08.04.2022 21:06
8 09.04.2022 21:07
9 10.04.2022 21:09
10 11.04.2022 21:10
11 12.04.2022 21:11
12 13.04.2022 21:13
13 14.04.2022 21:14
14 15.04.2022 21:15
15 16.04.2022 21:17
16 17.04.2022 21:18
17 18.04.2022 21:20
18 19.04.2022 21:21
19 20.04.2022 21:23
20 21.04.2022 21:24
21 22.04.2022 21:25
22 23.04.2022 21:27
23 24.04.2022 21:28
24 25.04.2022 21:30
25 26.04.2022 21:31
26 27.04.2022 21:33
27 28.04.2022 21:34
28 29.04.2022 21:36
29 30.04.2022 21:37

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