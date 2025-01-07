Tamirci Remzi'ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB'den kazandığı ihalelerle...

Yıllar önce ailesiyle birlikte Siirt'ten İstanbul'a göç eden Remzi Baka, Topkapı'daki otobüs servisinde çırak olarak mesleğe adım attı. Daha sonra Esenler Sanayi Sitesi'nde serviste sigortalı işçi olarak çalışan Baka, daha sonra Dolapdere Sanayi Sitesi'nde 2011-2012 yıllarında kendi işyerini açtı.Baka, 2013'te ise şimdi hizmet verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasıyla arazi satın aldıktan sonra İkitelli OSB'ye geçti. Tamirci Remzi Baka, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle son 5 yılda kazandığı 35 ihalede 19 milyar 724 milyon lira gibi rekor bir para kazanarak dudak uçuklattı.ANALİZ VURGUNUN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİRemzi Baka'nın Büyükşehir'den Ağustos-Kasım 2024 arasında kazandığı en yüksek tutarlı 10 ihalenin analizi vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Baka'nın kazandığı 1 Aralık 2024'den 30 Kasım 2026'ya sürecek bakım ihalesinde 4 milyar 906 milyon lira kazandı. 18 aylık 27 Mayıs 2026'da sonlanacak bakım ihalesinde 1 milyar 612 milyon kazanan tamirci Remzi, 1 Ekim-30 Kasım 2024'teki 2 aylık ihaleden ise 349 milyon kazandı.Yine 30 Kasım'da sona eren 2 aylık bakım ihalesinden 132 milyon kazanan Baka, 1 Nisan 2026'da bitecek 18 aylık ihaleden 3 milyar 259 milyon kazanacak. 9 Eylül 2024'te biten 9 günlük ihaleden 1 milyon 119 bin lira kazanan Baka, 1 aylık ihalelerden sırasıyla 65 milyon 274 bin, 184 milyon 227 bin, 66 milyon 948 bin, 55 milyon 13 bin lira kazandı.Baka'nın kazandığı 10 ihaleden 7'sinin Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulü olması dikkat çekti.Pazarlık usulü olan ihalelerin toplam tutarı 853 milyon 745 bin lirayı buluyor. Açık ihale usulü yapılan kalan 3 ihalenin toplam tutarı ise 9 milyar 777 milyon 904 bin lira.10 ihalenin toplamı ise 10 milyar 631 milyon 650 bin lira olarak kayıtlara geçti. İhalelerde en kısa hizmet süresi 9 gün, en uzun hizmet süresi ise 24 ay.Baka'nın şirketi 2025 yılında hizmet süresi devam eden 3 ihaleden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nden ayda KDV dahil 500 milyon lira para alacak.